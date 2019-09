Una lesió a l'adductor farà que Maffeo s'estigui dues setmanes de baixa

Pablo Maffeo va protagonitzar una de les notes negatives del partit de diumenge passat a casa amb el Las Palmas. Només va durar 42 minuts al damunt del terreny de joc, abans de ser substituït per Johan Mojica. No pas per una decisió del cos tècnic, sinó per una inoportuna lesió. En una acció d'atac a la banda dreta, va acabar estès a la gespa amb evidents signes de dolor. Els primers companys que van arribar per veure com estava es van afanyar a comunicar a la banqueta que el canvi era necessari. No va ser necessari que entrés la llitera perquè marxés cap als vestidors, sinó que Maffeo ho va poder fer pel seu propi peu. Però quedava clar que s'havia fet mal. Anava ben coix, lent, mentre el públic l'aplaudia a mesura que vorejava el terreny de joc per la part de fora. Ningú del club va saber determinar en aquell moment què tenia el futbolista. Va ser ahir quan se li van practicar les pertinents proves mèdiques, que van determinar que el jugador es perdrà les properes jornades.

Maffeo té una «lesió a l'adductor de la cama esquerra», segons el comunicat que el Girona feia públic ahir al vespre. El mateix text afegia un temps estimat de baixa: «dues setmanes». Per tant, no podrà jugar aquest dissabte al camp de l'Osca. Ni tampoc la setmana vinent, el dijous a l'estadi amb el Deportivo i el diumenge següent amb el Racing a domicili. Unzué li haurà de trobar un substitut per aquests propers partits. Qui té més números d'ocupar aquest buit és Jordi Calavera, qui debutava al camp de l'Almeria. L'altra opció és la de fer servir Aday Benítez a la dreta. A El Alcoraz, a banda de Maffeo, tampoc hi seran Ignasi Miquel i Jairo Izquierdo, tots dos també a la infermeria. A l'expectativa s'estarà amb Borja García. El migcampista es va quedar fora de l'última convocatòria per unes molèsties al soli. La nota positiva serà el retorn de Juanpe un cop complert un partit de sanció.



Raba, descartat

D'altra banda l'Osca, el rival d'aquesta jornada, va entrenar-se ahir, en una jornada de recuperació pels titulars al camp de l'Extremadura i una mica més exigent per la resta de la plantilla. Avui descansarà i demà començarà a preparar el duel amb el Girona. No hi serà Raba, que pateix una lesió a l'espatlla dreta. El davanter va marcar els dos gols dels aragonesos a Montilivi en l'últim partit de pretemporada (0-2). Tampoc hi serà Doukouré, pretès pels gironins al tram final del mercat d'estiu. El migcampista encara la recta final de la recuperació de la lesió que va patir el passat mes de febrer. De la seva banda, Dani Escriche serà dubte. L'atacant va fer-se mal als últims minuts del duel a Extremadura.