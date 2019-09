El partit més especial per a Àlex Gallar

No serà un partit qualsevol el de dissabte a Osca per a Àlex Gallar. L'extrem vallesà tornarà a l'Alcoraz vestit de blanc-i-vermell disposat a "ventar un cop de puny a sobre la taula" després de tres derrotes consecutives fora de casa. Gallar assegura té "moltes ganes" de tornar a Osca però bàsicament de "sumar els tres punts". Això sí, en cas que el de Sabadell marqui algun gol, té clar com reaccionarà davant la seva antiga afició. "Si fos a Montilivi és clar que ho celebraria, perquè és la meva afició, però allà sempre m'han respectat i m'hi he sentit molt estimat. No ho faré", ha dit aquest migdia després de l'entrenament.

La plantilla del Girona ha tornat avui a la feina a La Vinya en una sessió on Borja García ha treballat a un ritme menys intens que els seus companys. Tampoc hi han estat la resta de lesionats: Jairo Izquierdo, Ignasi Miquel i Pablo Maffeo.