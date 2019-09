Girona i Osca, dos clubs amb trajectòries paral·leles i un ambiciós objectiu comú

Dissabte, nova jornada de Lliga i un altre plat fort per al Girona. Inici de curs ben complicat per a l'equip de Juan Carlos Unzué, que s'ha topat amb uns quants equips de renom en ben poques setmanes. El proper és l'Osca. Un equip que sembla viure una trajectòria força paral·lela amb la del club de Montilivi. Sobretot en l'etapa més recent, més moderna. Han viscut ascensos i descensos gairebé de la mà i ara, un cop més a la mateixa categoria, repeteixen objectiu -pujar a Primera- perquè compten, tots dos, amb dues de les plantilles més cares de tota la categoria d'argent.

El Girona està a punt de fer 90 anys. Es va fundar el 1930. Una dècada més tard naixia l'Osca, tot i que amb una nomenclatura diferent. Aquell club s'acabaria refundant el 1960 amb el nom que actualment es coneix. Tot i el parèntesi, van veure la llum amb no massa anys de diferència. Els aragonesos han tastat la Primera Divisió. Només un any. Dos, els gironins. A Segona, els blanc-i-vermells hi han estat 22 temporades en més d'una etapa. Són 9 les que hi ha viscut l'Osca, pràcticament totes en l'actualitat, encara que també n'hi ha a la dècada dels cinquanta. A Segona B hi ha estat 18 cursos, pels 13 dels gironins.

El passat més recent és el que pràcticament han fet de la mà. El 2008, tots dos pujaven a Segona. Alhora. Els aragonesos van haver d'eliminar el Gavà (2-2 i 1-1) i l'Ècija (2-0 i 1-1) per aconseguir-ho. L'entrenador era Onésimo Sánchez, fins fa quatre dies mà dreta d'Eusebio Sacristán a Montilivi. El Girona de Raül Agné es va desfer del Barakaldo (0-0 i 2-0) i Ceuta (0-0 i 1-0). Ni un ni l'altre van perdre cap dels quatre partits de la promoció. Van compartir categoria uns anys fins que el 2013, coincidint amb el primer intent de pujar a l'elit dels gironins, l'Osca baixava. Dos cursos després, de nou es retrobaven. També ho van fer l'any passat a Primera. Com no podia ser de cap altra manera, un i altre equip van ocupar dues de les tres posicions de descens.

Després de veure's les cares a l'estiu en pretemporada, amb un resultat de 0-2 a Montilivi -un doblet de Raba va decidir- arriba el primer duel oficial. Serà dissabte, a El Alcoraz. Dos equips que tenen l'ascens entre cella i cella mesuraran les seves milionàries plantilles. Serà el 23è enfrontament en tota la història. El balanç dels 22 anteriors és favorable als gironins, que n'ha guanyat 10. 8 d'aquests han acabat amb empat, mentre que en els 4 restants ha sigut l'Osca el que ha vençut. Curiosament, el més recent: 0-2 el passat mes de febrer a l'estadi.