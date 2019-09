El retorn de Borja García és la novetat més destacada de la llista de convocats del Girona per jugar demà a Osca. El madrileny torna després de perdre's el partit contra el las Palmas per una microruptura muscular. També tornen a la llista de convocats Juanpe, després de la sanció, i Calavera. Són baixa per lesió Maffeo, Jairo i Miquel i per decisió tècnica Oliván, Bueno i Coris.