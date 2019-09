Stuani podria jugar contra l'Elx el 12 d'octubre tot i estar convocat amb la seva selecció

Podrà jugar Cristhian Stuani contra l'Elx? En un principi, no. Però ara mateix, aquesta pregunta no té una resposta que sigui segura al cent per cent. I això per què? Com ja va passar no fa massa setmanes, la seva implicació en el judici pel suposat tripijoc en el Llevant-Saragossa del 2011 condicionarà el seu futur més immediat. Stuani, màxim golejador del Girona amb cinc gols, també un dels màxims artillers de la Lliga i un futbolista imprescindible per l'equip blanc-i-vermell, està convocat per jugar amb l'Uruguai, la seva selecció, els amistosos contra Perú dels propers 11 i 15 d'octubre. Fins aquí, tot quedaria clar: després de jugar al camp del Racing, el diumenge 6 d'octubre, Stuani faria les maletes i viatjaria cap al seu país, perdent-se la següent jornada del campionat -el dia 12 contra l'Elx a Montilivi- i tornant a temps per al següent desplaçament, a Oviedo. Ara bé, aquesta situació podria no donar-se.

El judici, que va donar el seu tret de sortida a principis de setembre. Després de la pertinent presentació i de la declaració d'un munt d'acusats, quedava suspès degut a la incompareixença de l'advocat de l'acusat Agapito Iglesias. Un cop rebut l'informe del metge sobre la malaltia que pateix el lletrat, i de valorar també els possibles terminis de la seva baixa, es va arribar a la conclusió que el millor era deixar sense efecte les sessions que s'havien de dur a terme els dies 25, 26, 27 i també 30 d'aquest mes. D'aquesta manera, el judici es posarà de nou en marxa l'1 d'octubre, el dimarts vinent. Serà llavors el torn per l'interrogatori de tots aquells testimonis que no han pogut declarar en el seu dia i que han quedat anul·lades. També el 2 del proper mes. El dia 3 compareixeran els pèrits, mentre que les conclusions es duran a terme el dia 4. Si aquestes s'allarguessin, que podria passar, també s'han reservat els dies 7 i 8.

Precisament aquests dos últims dies són els que ha fixat la federació de futbol de l'Uruguai perquè els seus internacionals es concentrin a Montevideo. Com que les conclusions són de presència obligatòria, si també se celebren el 7 i el 8 d'octubre, Stuani haurà d'estar sí o sí a València. Si això passa, serà molt difícl que pugui viatjar al seu país. Com va passar fa poques setmanes, quedaria llavors alliberat. Aquesta situació es va viure el cap de setmana que el Girona rebia el Rayo a l'estadi. Com que Stuani va haver de declarar, finalment es va quedar aquí i no va anar amb la seva selecció perdent-se els partits contra Costa Rica i els Estats Units. Ho va agrair l'equip perquè el davanter va signar un hat-trick. Cal veure ara com avancen els esdeveniments. En un primer moment hauria de marxar, però...