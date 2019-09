Unzué: «Sempre és un bon moment per clavar un cop d'efecte»

Després de tres decepcions en els tres primers desplaçaments de la temporada Juan Carlos Unzué té clar quina mena de partit espera demà al Girona a Osca i quina pot ser la clau per a sumar els tres punts a l'Osca. "El partit no tindrà res a veure amb els altres de fora. Tots voldrem tenir la pilota i que el rival no la tingui. Considero que serà clau prendre la pilota a l'Osca", ha dit aquest migdia el tècnic del Girona. El navarrès, que podrà disposar de Borja García, ha subratllat que per guanyar demà a l'Alcoraz, el conjunt local "exigirà una gran versió" del Girona. "Ens enfrontem a un rival directe i sempre és un bon moment per clavar un cop d'autoritat contra un equip en una situació semblant a la nostra". En aquest sentit, Unzué és conscient que necessita resultats i que toca un cop d'efecte en forma de victòria. "Som en un procés que requereix temps però que José que no en té. Jo he de trobar la fórmula que el rendiment sigui el màxim possible ja", ha dit.