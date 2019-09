Un bon dia per alçar la veu i esvair tots els dubtes

El Girona 2019-20 ha demostrat fins ara tenir dues cares. La primera, com a equip local a Montilivi, la d'un equip força consistent, fiable i que, malgrat no oferir un gran futbol, guanya els seus partits. De moment hi acumula un empat i tres victòries consecutives en un dels millors inicis com a local dels últims anys. Ara bé, quan el Girona surt de Montilivi és una altra història. El conjunt de Juan Carlos Unzué no se'n surt a domicili, on encadena tres derrotes en les tres sortides que ha tingut fins ara: Albacete (1-0), Cadis (2-0) i Almeria (3-1). Un bagatge molt deficient per a un equip que aspira a tot. No només amoïnen els resultats fora de casa, sinó també la imatge, perquè tret d'Albacete, on l'equip sí que va ser superior, tant al Carranza com al Juegos del Mediterráneo, el Girona es va mostrar planer i va ser superat merescudament pels rivals. Amb aquest panorama, els gironins es planten avui a l'Alcoraz per enfrontar-se a un altre acabat de baixar i gran candidat a l'ascens com és l'Osca. Un duel d'alçada que pot suposar un punt d'inflexió en aquest començament de curs dels gironins en cas de victòria, o bé confirmar que l'equip té fòbia a jugar fora de Montilivi.

El retorn de Juanpe, després de complir sanció, i el de Borja García, ja recuperat d'una microruptura, són les grans novetats d'una llista de convocats on també hi ha Jordi Calavera i d'on cauen Maffeo, per lesió, Oliván i Bueno respecte a la de diumenge passat. Sebas Coris continua sense entrar als plans del tècnic, mentre que Jairo Izquierdo i Ignasi Miquel estan lesionats. Caldrà veure com casa tots aquests ingredients Unzué, que, a banda de triar entre Aday, Calavera, i també Ramalho, el substitut de Maffeo, també ha de decidir si dona la titularitat a un Samu Sáiz que contra el Las Palmas va ser el millor del partit. El mitjapunta madrileny no acaba de trobar el seu lloc a l'onze i fins ara només ha estat titular en la visita a Cadis.

El tècnic navarrès ha anat variant de sistema en aquestes primeres set jornades sense definir-se decididament per cap en concret. A Almeria va jugar amb un 5-3-2, contra el Las Palmas, un 4-3-3, i abans, a Cadis, també amb línia de quatre al darrere. Unzué ha fet especial incisió durant aquesta la setmana a mirar de tenir la possessió de la pilota, perquè considera que és així com es pot fer mal a un Osca que també sempre genera joc a través de la construcció. Per aquest motiu, el tècnic podria mantenir l'aposta per una defensa de quatre amb l'entrada de Juanpe a l'eix i Ramalho desplaçat al lateral. L'esquerra seria per a Mojica o Aday. Al mig del camp, fins ara, Granell és l'únic que ha estat titular cada jornada i Unzué hi confia plenament. Caldrà veure si li manté la confiança o bé sacseja la sala de màquines i fa entrar Diamanka. Gallar, en el seu retorn a l'Alcoraz, i Stuani tenen el lloc assegurat en atac.

Per la seva banda, l'Osca té les sensibles baixes de Dani Raba, Dani Escriche i Cheick Doukouré, lesionats. Els aragonesos van guanyar, amb molt de patiment, l'última jornada al camp de l'Extremadura amb una gran actuació del seu porter Álvaro Fernández. El tècnic, Míchel Sánchez, alinerarà el japonès Okazaki i el jove Sergio Gómez en punta d'atac.