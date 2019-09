Una altra decepció

El Girona continua negat lluny de Montilivi i aquesta tarda ha encaixat la quarta derrota consecutiva a domicili. En un altre partit més que discret, els de Juan Carlos Unzué han caigut merescudament a Osca i confirmen que l'equip té un greu problema quan juga a fora. El porter Juan Carlos ha evitat un resultat més gruixut a favor d'un Osca que ha fet el que ha volgut durant la primera part i, a la segona, ha rendabilitzat el gol del japonès Okazaki (m.42).

Els intents de fer un pas endavant ha estat fallit i el Girona s'ha mostrat impotent contra un rival directe que sí que ha demostrat què fa falta tenir per aspirar a l'ascens. La polèmica per un gol anul·lat a Jonatan Soriano a dos minuts pel final no justifica un altre partit fluixíssim del Girona fora de casa.

La versió més grisa del Girona s'ha vist en una primera part on els d'Unzué no han existit. Els gironins han estat una joguina a mans d'un Osca que ha fet mèrits per marcar més d'un gol. Els aragonesos han sortit amb dues marxes més que el Girona i de seguida han començat a posar setge a la porteria d'un Juan Carlos que ben aviat ha hagut d'intervenir. Primer, per aturar una rematada de Ferreiro des de la frontal (m.5) i després, una altra de Mikel Rico des del punt de penal. L'Osca trobava una autopista per la banda dreta del seu atac on Jozabed no collava Miguelón Llambrich i Mojica es veia desbordat una vegada i una altra per Ferreiro. Abans de la mitja hora de joc, Josué Sá ha rematat fora per poc després d'una acció d'estratègia.

Llevat d'alguna timidíssima espurna de Samu Sáiz, el Girona ha estat desaparegut durant tota la primera part. Ni mossegava, ni arribava a les segones pilotes ni trepitjava àrea. Per si fos poc, en defensa es mostrava ben poc contundent i permetia l'Osca continuar creant perill amb molta facilitat. Així ha arribat la jugada de l'1-0, en què Juan Carlos ha centrat tranquil·lament des de l'esquerra perquè Ferreiro, entre Mojica i Jozabed, cedís enrere de cap a Okazaki i el japonès, amb una plàstica rematada afusellés Juan Carlos per l'escaire. Un gol que resumia en una jugada totes les facilitats defensives donades pel Girona a la primera part.

El Girona necessitava reaccionar. L'Osca ha tingut el segon només començar la represa amb una gran jugada individual de Ferreiro que Juan Carlos ha desviat a córner com ha pogut. Unzué ho mogut fitxa als deu minuts amb l'entrada de Granell i Gual. El Girona ha trepitjat una mica d'àrea i en una acció de Mojica per l'esquerra, Gual ha estat a punt d'empatar. En la jugada següent Juan Carlos i el pal han evitat el segon gol aragonès.

Als darrers vint minuts el Girona ha mig despertat i cercat amb més insistència l'empat i Stuani ha tingut un cop de cap a la sortida d'un córner que se n'ha anat a fora desviat. Tot i això, Juan Carlos ha hagut de tornar a aparèixer per evitar el gol de l'Osca en un cop de cap d'Okazaki que el públic ja celebrava i un xut enverinat de Seoane. La tímida pressió del Girona ha provocat la jugada polèmica del partit a dos minuts del final.

Jonatan Soriano ha rematat la pilota al fons de la xarxa després d'un córner però l'àrbitre ha invalidat la jugada per una suposada falta prèvia. El VAR no ha rectificat la decisió de l'àrbitre i el gol no ha pujat al marcador davant la indignació d'uns impotents jugadors gironins. Ja no hi ha hagut temps per a res més i els tres punts s'han quedat a Osca. Dijous l'equip té una nova revàlida a Montilivi contra el Deportivo de la Corunya.



OSCA: Álvaro Fernández, Miguelón Llambrich, Luisinho, Pulido, Josué Sá, Mosquera, Mikel Rico (m.66, Eugeni), Juan Carlos Real, Okazaki, Sergio Gómez (m.84, Jaime Seoane) i Ferreiro (m.73, Javi Galán).

GIRONA: Juan Carlos, Aday, Mojica, Alcalá, Juanpe, Gumbau, Diamanka (m.56, Granell), Jozabed (m.71, Jonatan Soriano), Stuani, Samu Sáiz i Gallar (m.56, Gual).

GOLS: 1-0, m.42, Okazaki.

ÀRBITRE: De la Fuente Ramos (Castellanomanxec). Ha amonestat Galán (Osca) i Diamanka, Gumbau, Granell, Samu Sáiz i Stuani (Girona). VAR: Ocón Arráiz.

INCIDÈNCIES: 6.586 persones a l'Alcoraz.