Ocón Arraiz torna a fer la guitza al Girona

En les dues últimes temporades a Primera, l'afició del Girona gairebé s'havia oblidat del nom d'Ocón Arráiz. L'àrbitre de La Rioja es va creuar en el camí del Girona la temporada 2012-13 en el partit de Lliga al camp de l'Almeria en què no va assenyalar un penal de llibre a Javi Acuña i l'equip va perdre les poques opcions que tenia d'ascens directe (2-1). Enguany però, el fantasma d'Ocón Arráiz ha tornat a aparèixer. Ho va fer a Albacete, també des del VAR com avui, no concedint un penal a Diamanka i no donant com a vàlids dos gols per fora de joc, molt dubtosos, de Jairo i Gual. Aquesta tarda, De la Fuente Ramos ha xiulat falta en l'acció que ha acabat amb gol de Jonatan Soriano. Les imatges han demostrat que el jugador local Seoane queia sol però Ocón Arráiz, des del VAR, no ha rectificat la decisió de l'àrbitre principal i el gol no ha pujat al marcador.