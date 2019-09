Unzué: «L'Osca ens exigirà una gran versió per guanyar»

La setmana d'entrenaments ha estat «positiva» i els ànims estan «bé». La victòria contra el Las Palmas va ser la millor medicina per als mals d'un Girona que a casa resol els seus partits però que a fora no troba la tecla. Juan Carlos Unzué ho té ben present i ha preparat el partit a Osca a consciència. Sap que els resultats han d'arribar malgrat que de temps en futbol -i menys enguany al Girona- n'hi ha poc. Sigui com sigui, el navarrès confia que avui sigui el dia que el Girona clavi un cop de puny sobre la taula contra un rival directe i s'enlairi.



La mala ratxa a fora



«Estem il·lusionats i amb l'ambició de trencar la sèrie negativa de resultats a fora contra un rival directe i un dels millors equips de la categoria. No tinc la sensació que hi hagi manca d'intensitat o que no siguem agressius. Sí que hi ha hagut petits detalls i moments en què n'ha faltat i ho hem treballat, però en línies generals la nostra intensitat durant els partits ha estat alta. Aquest partit no tindrà res a veure amb els altres tres (Albacete, Cadis i Almeria). Els rivals ens solen deixar la pilota. Costa molt atacar onze jugadors ben arreplegats. Creem ocasions però ens falta materialitzar-les».



El rival: l'osca



«És un equip molt identificat amb la pilota i amb la idea del seu entrenador. Ens exigirà una gran versió per poder-hi guanyar. Sempre és un bon moment per clavar un cop de puny a la taula. És un rival directe que està, més o menys, en una situació com la nostra i també la del Rayo. Estem intentant estabilitzar-nos a la categoria. Tots dos equips voldrem tenir la pilota i,sobretot,treure-la-hi al rival. Serà un partit més d'anada i tornada».



Borja garcía



«Està recuperat i en condicions de jugar. El dubte és si el farem servir els noranta minuts. Tot i això està perfectament i el tenim al màxim nivell. A partir d'aquí, ja decidirem quan entra».



el xiulets a granell



«Vaig quedar una mica sorprès, sí. És un home de la casa i si algú pot mostrar tota la identitat de l'equip és ell. Per tot el que fa, com es comporta i el que diu. A més a més, se li ha de reconèixer que va fer l'esforç de quedar-se a l'equip de la seva terra tot i tenir ofertes de categoria superior. Ell no està sorprès. Ja té experiència i sap que hi està exposat. S'ha aixecat de cops molt més difícils que aquest».



la paciència



«És quelcom subjectiu. Entre la gent hi pot haver de tot: de tranquils que consideren que és aviat i de nerviosos per com hem començat i d'on ve l'equip la temporada passada. Jo, per mirar de condicionar l'estat d'ànim, el que puc fer és jugar millor i guanyar partits. Això és la base de tot plegat. Som en un procés que requereix temps, però, alhora, sé que no n'hi ha de temps. És per això que he de trobar la fórmula, perquè en futbol s'ha de guanyar cada dia».



stuani



«Necessita cuidar-se, però no és cap sorpresa. És la seva manera de fer. Arrossega molèsties als adductors, però no és cap novetat. El veig molt implicat i involucrat. Es passa 24 hores pensant en futbol i cuidant-se amb els fisios».



MÍchel sánchez (osca)



«Tots dos equips hem baixat i, en principi, tenim molt de potencial. Ara bé, cal demostrar-ho al camp. Al Girona no el veig com un rival gaire millor que els que hem tingut fins ara ni tampoc com un rival dèbil. M'estimo més mirar què fem nosaltres. El Girona és un equip que proposa i vol dominar. Intentarem tallar aquestes comunicacions que tenen, sobretot per dins. Són jugadors amb molt de talent i mirarem de trobar la manera que no se sentin còmodes i que siguem nosaltres els protagonistes amb la pilota».

«Ara per ara l'important és anar entrant en dinàmica. L'Osca, com el Girona, té pressió cada cap de setmana. Tot i això, a aquestes alçades de temporada encara no hi ha ultimàtums. Això ja vindrà més endavant. Aquesta exigència fa que els jugadors que tenim i han vingut sàpiguen que l'Osca no és el mateix de les últimes temporades. Estem en fase de creixement».

«Hem revisat el partit amistós que vam jugar a Montilivi contra el Girona a l'estiu. Vam fer moltes coses bé. També hem vist els seus últims quatre partits. Stuani és un jugador referència a la categoria, perquè ja ho ha demostrat a Primera. A més a més, tenen Gallar i Samu Sáiz, que també són desequilibrants. La nostra missió serà fer-los sentir incòmodes».