Unzué: "A la primera part no hem pressionat amb suficient agressivitat"

L'entrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, ha fet aquestes declaracions al final del partit:

- "Ha sigut un partit amb dues parts molt diferens, una, la primera, que és just la que no volíem amb un Osca amb domini de la pilota i generant-nos molts dubtes de si pressionar més amunt; i una segona on crec que hem fet un pas endavant i s'ha vist un partit molt obert amb opcions per als dos equips"

- "A la primera part no hem sabut pressionar amb la suficent agressivitat"

- "Estic decebut amb el resultats i amb aquesta última jugada, que em diuen que el gol ha estat mal anul·lat, però no vull buscar excuses perquè l'Osca ha estat superior en el global de partit".

- "Nosaltres hem estat en el partit durant 45 minuts i ells en 90. He dit als jugadors que es poden perdre partits, però es poden perdre com a la segona i no pas com a la primera part".

- "Hem de millorar en tots els aspectes. Si parlem del partit d'avui hem de milllorar amb la falta d'agressivitat en la pressió a la primera meitat.

A la segona part hem tingut opcions de marcar, encara que després potser no hem tingut rematades clares"