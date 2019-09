Ocón Arráiz es creua altre cop en el camí del Girona

En les dues últimes temporades a Primera, l'afició del Girona gairebé s'havia oblidat del nom d'Ocón Arráiz. L'àrbitre de La Rioja es va creuar en el camí del Girona la temporada 2012-13 en el partit de Lliga al camp de l'Almeria en què no va assenyalar un penal de llibre a Javi Acuña i l'equip va perdre les poques opcions que tenia d'ascens directe (2-1), i també el 2015, expulsant Mas i Richy a Mallorca abans del decisiu partit amb el Lugo. El temps i, sobretot, l'ascens a Primera semblaven haver fet enterrar el nom del col·legiat de La Rioja de la història del club. Enguany, però, el fantasma d'Ocón Arráiz ha tornat a aparèixer. Ho va fer al Carlos Belmonte contra l'Albacete i ahir hi va tornar. Sempre des del VAR, perquè en el partit que va xiular als gironins al Ramón de Carranza contra el Cadis (2-0), les seves decisions sobre la gespa no van influir en el resultat final del partit.

A Albacete, en la primera sortida de la temporada, no va concedir un penal força clar a Diamanka i, a més a més, no va donar com a vàlids dos gols per fora de joc, molt dubtosos, de Jairo izquierdo, sobretot, i de Marc Gual. Ahir, Ocón Arráiz va tornar a aparèixer des del VAR per no rectificar el castellanolleonès De la Fuente Ramos en l'acció en què Jonatan Soriano va acabar enviant la pilota al fons de la xarxa després d'un servei des de la cantonada. El col·legiat principal va assenyalar una falta prèvia de Pedro Alcalá a Jaime Seoane abans que la pilota caigués a peus de Soriano. Les repeticions televisives van demostrar que Alcalá no tocava el jugador local i que queia tot sol. Malgrat tot, Ocón Arráiz, des del VAR, no va rectificar la decisió de l'àrbitre principal i el gol no va pujar al marcador davant la indignació dels jugadors i la banqueta blanc-i-vermella, que van protestar molt la decisió.