Unzué:«Podem perdre, però no jugant com a la primera part»

Segurament, per primera vegada aquesta temporada després d'una derrota, l'entrenador del Girona Juan Carlos Unzué es va mostrar crític amb el joc i la imatge del seu equip, sobretot el que va oferir durant la primera part. Les dues marxes menys amb què va sortir ahir el Girona a El Alcoraz van fer enrabiar el preparador navarrès, que va reconèixer la superioritat del conjunt argonès en el global del partit. A Unzué, que no va voler excusar-se en la jugada del gol anul·lat a Jonatan Soriano en l'última jugada del partit, sí que va admetre que el Girona havia llençat quaranta-cinc minuts a les escombraries i que havia dit als seus jugadors amb el partit acabat que es poden perdre partits jugant com a la segona part, però com a la primera, no».



ANÀLISI DEL PARTIT



«Ha estat un partit amb dues parts molt diferenciades. La primera, ben bé amb el que no desitjàvem: amb l'Osca tenint la pilota i generant-nos molts dubtes de si pressionar més amunt o no. A la segona hem fet un pas endavant i s'ha vist un partit molt més obert amb opcions per als dos equips. A la primera part no hem sabut pressionar amb prou agressivitat la seva sortida de la pilota i això ha fet que el rival s'endimoniés i ens generés molt de perill».



les sensacions



«Estic decebut amb el resultat. Nosaltres hem estat al partit només quaranta-cinc minuts i, en canvi, ells tots els noranta. He dit als jugadors que es poden perdre partits, però que es poden perdre jugant com ho hem fet a la segona part; no pas com a la primera. Hem de millorar en tots els aspectes. Avui (per ahir) ens cal millorar la manca d'agressivitat en la pressió de la primera» part. A la segona part, hem tingut possibilitats de marcar, tot i que després potser no hem tingut bones últimes rematades clares. Considero que cal reconèixer que la segona part ha estat molt diferent de la primera. A mi, la segona part sí que m'ha agradat. Sobretot, en l'actitud que s'ha vist dels jugadors en la pressió».



el gol anul·lat



«M'han dit que el gol que ha marcat Jonatan Soriano en l'última jugada del partit ha estat mal anul·lat. Estic decebut amb el resultat i també amb aquesta darrera acció. De totes maneres, no vull buscar excuses perquè l'Osca ha estat superior el global del partit».



partit dijous



«Tornem a tenir partit dijous i dos partits en vuit dies. Això ens dona la possibilitat de revertir aquesta situació. Tot i això, hem de millorar i no podem tornar a tenir la sensació que hem desaprofitat quaranta-cinc minuts. Hem de preparar bé el matx i corregir les errades que hem fet».