Set anys sense tantes derrotes seguides a fora

El nefast començament de temporada del Girona a domicili està fent que l'equip no pugui afegir-se al carro d'equips capdavanters de la Lliga. El conjunt d'Unzué va encaixar ahir a Osca la quarta derrota consecutiva a fora de casa després d'haver perdut abans a Albacete, Cadis i Almeria. Per trobar una ratxa tan dolenta (0 punts de 12 possibles) a Segona A cal remuntar-se a la temporada 2012-13. Aquell curs amb Rubi a la banqueta, el Girona va perdre consecutivament contra Sabadell (4-1), Ponferradina (2-0), Las Palmas (5-2) i Sporting (4-0) entre les jornades 23 i 28. Un any abans (2011-12), el Girona encadenar-ne 8, de derrotes seguides a fora (Alcorcón, Alcoià, Còrdova, Recreativo, Elx, Valladolid, Las Palmas i Osca), mentre que el curs 2010-11, l'equip va calcar l'inici d'enguany amb 4 desfetes (Nàstic, Alcorcón, Granada i Betis).

Més recent és la darrera. El curs passat, a Primera, en la funesta ratxa que va acabar amb el descens, el Girona va caure de manera encadenada contra Atlètic (2-0), Celta (2-1), Valladolid (1-0), Getafe (2-0) i Alabès (2-1).