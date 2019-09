Stuani: «Hem de posar-hi més actitud i intensitat»

Cristhian Stuani va analitzar ahir la situació del Girona després de la quarta derrota seguida a fora en aquest inici de lliga. Per al davanter cal «autocrítica» i la reacció passa per «jugar a partir d'ara cada partit com si fos l'últim». El golejador del Girona va admetre que «no estem allà on volem ser» i reconeix que han de treballar «molt» per capgirar la situació a domicili, una assignatura pendent que un candidat a l'ascens no es pot permetre suspendre.

«Marxem capcots. No hem aconseguit ni empatar i per a nosaltres això és negatiu. Estem disgustats. No ens ha sortit res. Ens ha faltat un punt d'intensitat, a vegades sortíem a pressionar però no ho fèiem en conjunt i això els ha permès fer moltes centrades, en una de les quals ens han fet el gol», va argumentar l'uruguaià. Per a Stuani «a casa estem a un nivell acceptable, però a fora no i això vol autocrítica i treballar de valent per ser un rival contundent i perillós».

La seva recepta és «posar-hi més actitud i intensitat. A l'equip hi ha molta qualitat però fa falta un punt més d'intensitat i jugar cada partit com si fosl'últim. No estem sent superiors als rivals com voldríem i per estar a dalt hem de començar per aquí», va afegir. Dijous, contra el Deportivo a Montilivi (21.00), el Girona estarà obligat a reaccionar.