El Girona i l'Oviedo, els únics que han perdut tots els partits a domicili

Amb la quarta derrota en quatre desplaçaments, el Girona va confirmar el seu mal començament de temporada. Sí, a Montilivi, l'equip hi guanya però no convenç i, si l'objectiu ha de ser l'ascens a Primera Divisió, la versió que s'ofereix a fora de casa no serveix. El pitjor de tot és que la imatge de l'equip a domicili, en comptes de millorar l'oferta en el primer viatge a Albacete (1-0) -que no va ser la pitjor- ha anat degenerant fins a veure l'esperpent d'Osca de dissabte passat (1-0). El conjunt de Juan Carlos Unzué ha encadenat quatre derrotes al Belmonte, Cadis (2-0), Almeria (3-1) i Osca que l'han convertit en l'únic equip, juntament amb l'Oviedo que encara no ha puntuat fora de casa. Els asturians, que ja han gastat el cartutx del canvi d'entrenador (Javi Rozada per Sergio Egea), també han fet un ple de derrotes lluny del Nuevo Carlos Tartiere caient a la Corunya (3-2), Fuenlabrada (2-1), Mirandés (2-1) i Ponferrada (2-1). Això sí, l'Oviedo ha competit i presentat batalla a tots els partits fora de casa. Tant és així que llevat de l'última al Bierzo, les derrotes a Riazor, al Fernando Torres i a Anduva van ser per culpa de gols als últims minuts o en el temps afegit. L'Oviedo va empatar a casa contra el Saragossa (2-2) i continua cuer de la classifiació.

Les sensacions que ofereix el Girona no són bones. És més, són preocupants. Preocupen l'afició i també la cúpula directiva i esportiva, que, tanmateix i en principi, no tenen intenció de prendre cap decisió dràstica a la banqueta.