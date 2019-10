Stuani i el seu fitxatge frustrat pel Deportivo de la Corunya l'estiu del 2012

Cristhian Stuani és el jugador franquícia de Girona. El davanter uruguaià és el gran ídol d'una afició rendida als seus gols i enamorada del seu caràcter guanyador. El 7 blanc-i-vermell va aterrar a Montilivi l'estiu del 2017 arran de l'ascens a Primera del conjunt gironí, que va pagar a la vora d'uns 3 milions d'euros al Middlesbrough pel seu traspàs. La història, després, és prou coneguda, i Stuani ha marcat 46 gols en 71 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. Tanmateix, el destí de Stuani podria haver estat ben diferent si l'estiu del 2012 s'hagués concretat una operació que estava feta, a la qual només mancaven uns serrells, i que suposava l'arribada de l'uruguaià al Deportivo de la Corunya. Tot i això, el fitxatge de Stuani pel Dépor mai es va concretar i, demà passat, el Matador de Tala s'enfrontrarà a Montilivi al que podria haver estat el seu equip.

La temporada 2011-12, malgrat els 13 gols en 36 partits de Stuani, el Racing de Santander no va poder evitar el descens a Segona A. El charrúa tancava la seva tercera cessió a un equip de la Lliga -abans havia estat a l'Albacete i el Llevant- i es reincorporava al Reggina, club propietari dels seus drets i amb el qual encara tenia un any de contracte. El cartell assolit a l'Estat va fer que Stuani tingués bones ofertes. A més a més, el Reggina no hi comptava i buscava un traspàs. L'interès del Deportivo de la Corunya era molt fort, fins al punt que les tres parts es van posar d'acord ràpidament. Fins i tot, Stuani va viatjar a la Corunya i va passar revisió mèdica amb el Dépor la darrera setmana d'agost. El davanter va superar-la amb èxit mentre esperava, tancat en un hotel, la llum verda dels clubs per ser presentat. L'entesa no va arribar i les negociacions es van trencar. El llavors president del Dépor, Augusto César Lendoiro, va revelar que el Reggina havia canviat les condicions a darrera hora. «Stuani venia cedit però a última hora van oferir-li comprar els seus drets i ell i el seu agent van desaparèixer», explicava Lendoiro. El motiu del no fitxatge de Stuani pel Dépor va ser l'oferta de l'Espanyol, que va convèncer tant el jugador com el Reggina, que va rebre uns 2 milions d'euros.

Stuani va vestir de blanc-i-blau, però no pas amb l'escut del Deportivo sinó el de l'Espanyol. Curiosament, els gallecs van baixar a Segona A aquella temporada 12-13 i Stuani continuaria la seva carrera a Cornellà tres temporades abans de ser traspassat al Middlesbrough i d'aterrar a Montilivi.