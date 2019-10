Unzué: «La temporada és llarga, però sé que jo necessito bons resultats aviat»

La derrota al camp de l'Osca va acabar d'encendre els llums d'alarma sobre el rendiment d'un Girona que, tot i ser un dels teòrics grans favorits a l'ascens, no està funcionant ni en joc ni, sobretot fora de casa, en resultats en aquest inici de curs. "La temporada és llarga, però sé que l'equip, el cos tècnic i jo mateix necessitem bons resultats ràpid; forma part de la meva feina i no vull excuses però ho porto relativament bé i tinc clar que estic treballant bé sense desconnectar ni una de les vint-i-quatre hores del dia en analitzar i gestionar el grup", ha explicat Unzué abans del doble compromís d'aquesta setmana, avui contra el Deportivo a Montilivi i diumenge al camp del Racing de Santander, en els quals l'equip necessita revertir la dinàmica.







"Avui tinc més fe i confiança que en cap moment de la temporada, hem parlat molt amb els jugadors sobre la derrota a Osca i els veig amb un punt de tensió molt interessant; crec que demà serà un bon dia", ha dit Unzué que sobre el rival, Deportivo de la Corunya, ha destacat el perill de les jugades a pilota aturada amb Aketxe.

El tècnic navarrès del Girona ha convocat els mateixos 18 jugadors que van anar a Osca. Maffeo, Jairo i Ignasi Miquel continuen de baixa per lesió.