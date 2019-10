«Avui tinc més fe i confiança que mai en els meus jugadors»

Juan Carlos Unzué és molt conscient que seu a la banqueta d'un club que vol, i segurament també necessita, pujar a Primera Divisió. Un ambiciós objectiu que quan, com passa ara, ni els resultats ni el joc acompanyen, provoca que les mirades i la pressió es girin cap a la banqueta. «La temporada és llarga, però sé que l'equip, el cos tècnic i jo mateix necessitem bons resultats ràpid», va dir ahir Unzué en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest vespre contra el Deportivo: «Avui tinc més fe i confiança que en cap moment de la temporada, hem parlat molt amb els jugadors i crec que demà serà un bon dia».



el seu futur



«La temporada és llarga, però sé que d'això, dels temps que encara hi ha, no en podré viure. L'equip, el cos tècnic i jo mateix necessitem bons resultats ràpid; forma part de la meva feina i no vull excuses però ho porto relativament bé i em sento molt tranquil amb mi mateix perquè estic treballant bé sense desconnectar ni una de les vint-i-quatre hores del dia en analitzar i gestionar el grup. Com a entrenador estic més obert que mai per intentar captar en cada moment quins matisos puc introduir a l'equip per fer aquest clic en positiu que ens permeti encadenar algunes victòries seguides. Avui tinc més fe i confiança que en cap moment de la temporada, hem parlat molt amb els jugadors sobre la derrota a Osca i els veig amb un punt de tensió molt interessant; crec que demà serà un bon dia. Hem parlat de tenir una mica més d'agressivitat per jugar així més temps al camp rival. Contra el Deportivo ho necessitarem especialment perquè serà un partit amb moltes segones jugades que decantaran cap a on anirà el joc».



inici de temporada



«Està clar que fins ara els nostres números no són els que a mi m'agradarien i tots voldríem. La Segona Divisió és una categoria molt igualada i sol passar que en el seu primer any als equips descendits els costa adaptar-se i, encara que ho sabíem, no hem pogut revertir aquesta tendència. La nostra voluntat és canviar aquests números perquè encara no s'ha perdut i estem a prop d'absolutament tot. Està clar que l'equip i jo com a entrenador necessitem que arribin bons resultats per créixer. Guanyar és sempre la millor medicina».



desastre a osca



«Quatre dies són una eternitat en futbol, el passat ja no ens serveix. És clar que he analitzat, primer amb el meu cos tècnic i després amb els jugadors, perquè tant el que vam fer malament com el que vam fer bo ens ha de servir per al partit, però la realitat és que Osca ja està oblidat i ara tots, cos tècnic i jugadors, ja estem pensant en el Deportivo. Contra l'Osca havíem parlat que teníem dues opcions, pressionar molt amunt o replegar-nos tancats al darrere perquè en un replegament mitjà ens podrien generar molts problemes. El problema és que, potser, no vaig ser prou contundent per explicar als jugadors que l'opció més bona de les dues era la primera. Pressionar molt amunt com vam fer a la segona meitat».



el deportivo



«El Deportivo és un rival amb molta història que, segurament, en aquest inici de temporada ha pagat que alguns jugadors importants van arribar tard i que també han tingut lesionats. Pel que he vist dels seus partits, crec que es mereixen més punts dels que tenen. Em vaig enfrontar a Anquela quan estava a Sòria i és un tècnic que imprimeix un segell als seus equips, que sempre són equips agressius. Al Deportivo li agrada jugar a camp contrari i tenir la pilota, nosaltres haurem d'intentar que la pilota estigui la major part del temps al seu camp. Han estat molt efectius a pilota aturada gràcies a l'eficàcia d'Aketxe tant en córners i faltes laterals com en faltes frontals, encara que siguin allunyades de l'àrea».