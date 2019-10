Al Girona sempre li quedarà Montilivi

Uns primers 45 minuts de somni, amb gols i ocasions, i un gol d'Stuani quan es començaven a complicar les coses expliquen una nova victòria del Girona a Montilivi, allà on realment rutlla i on hi encadena quatre triomfs. Si naufraga a domicili, és quan es vesteix de local que arriben els resultats. Avui, en un duel que ha tingut de tot, algunes ombres i també moltes llums. Borja, Gual i Stuani han sigut els autors dels gols dels blanc-i-vermells, que agafen aire pocs dies abans de visitar Santander i allarguen una mica més el crèdit de Juan Carlos Unzué.

La primera meitat ha sigut excel·lent. No era gens difícil millorar la imatge d'Osca. O la de qualsevol dels partits a fora. Fins i tot, a l'estadi l'equip ha jugat sense massa frescor, a batzegades. Avui la història ha sigut una altra i de ben diferent. Almenys d'inici. Dos canvis només a l'onze respecte l'Alcoraz, amb Gallar i Sáiz a la banqueta. L'actitud ha sigut una altra. Intensitat al màxim, pressió alta i precisió a les àrees, allò que més d'un cop ha demanat Unzué. Ha brillat el Girona no només pels dos gols en 45 minuts. També per les oportunitats, per la velocitat amb i sense pilota. Perquè ha desactivat un Deportivo que ha demostrat per què ha generat tants dubtes en un mal inici de curs.

Juan Carlos no ha hagut d'intervenir i això sempre és una bona notícia. La pilota ha sigut pels de casa. Les arribades, també. Les estadístiques, minses a cada jornada, s'han disparat. Abans del descans, Montilivi ha cantat dos gols i més que n'haurien pogut arribar. Borja García ha obert la llauna. Al 24 ha recollti un xut al pal d'Stuani i, amb molta sang freda, ha tingut temps per col·locar la pilota lluny de l'abast del porter. Abans, Gual havia rematat fora, el propi Borja a les mans de Dani Giménez amb un bon cop de cap i Stuani no havia ajustat bé.

L'1-0 confirmava la bona proposta dels gironins, disposats a allargar el bon moment. No hi havia xiulets, ni retrets. El públic, que de nou ha donat color a l'estadi, tenia ganes de gresca i s'ho passava bé. No ha pogut cantar gol en un remat d'Stuani que, després d'una carambola, ha llepat el pal. Però sí que ho ha fet pocs minuts després. En una acció d'estratègia, l'esfèrica li ha caigut a Gual, qui tot sol ha afusellat Dani Giménez. El porter ha evitat el tercer abans del pas pels vestidors rebutjant un xut potent d'Aday.

Ha sigut impossible mantenir el ritme també al segon temps. El vent bufava a favor i el rival també juga. Ha despertat el Deportivo. Mínim pas endavant, que s'ha multiplicat amb l'entrada de Borja Valle. Un xut desviat d'Aketxe i un cop de cap tímit de Mollejo, les primeres i úniques aproximacions. Res a témer, en un principi. I més, veient que Stuani no ha fet el tercer de miracle. L'uruguaià ha connectat amb la testa una precisa centrada d'Aday i la pilota no ha entrat per ben poc.

Força tranquil·litat a l'estadi fins que Borja Valle ha escurçat distàncies. Ha trobat totes les facilitats del món. Borja ha perdut la pilota prop de l'àrea del Deportivo. Ha rebut el 7 amb camp per endavant i cap defensa que fes falta en el moment oportú. S'ha construït l'espai, evitant qualsevol obstacle i ha dirigit el seu xut arran de pal, difícil per a Juan Carlos. El 2-1 ha canviat el panorama. Al Girona li han entrat els dubtes, les pors. I els gallecs han cregut en la remuntada. A més, el duel s'ha escalfat. Aketxe ha volgut sorprendre de falta, disparant la inseguretat del porter, que ha forçat un córner. Això, abans que Borja se les tingués amb Mollejo. Unzué ha decidit canviar el 10 i s'ha endut l'esbroncada del públic. Ara bé, l'entrada de Samu Sáiz ha sigut clau. A la primera pilota que ha tocat, el madrileny ha servit per Stuani, que aquest cop no ha fallat. Tot ha quedat dat i beneït. Ara, l'assignatura pendent és clara: guanyar a fora d'una vegada per totes.

GIRONA: Juan Carlos; Aday, Alcalá, Juanpe, Mojica; Granell, Gumbau; Jozabed (Gallar, min. 66), Borja García (Samu Sáiz, min. 81), Marc Gual (Ramalho, min. 86); i Stuani

DEPORTIVO: Dani Giménez; Bóveda, Lampropoulos, Montero (Vicente Gómez, min. 83), Salva Ruiz; Peru Nolaskoain, Bergantiños; Jovanovic (Borja Valle min. 59), Aketxe, Mollejo; i Longo (Christian Santos, min. 74)

GOLS: 1-0, Borja García (min. 24); 2-0, Marc Gual (min. 37); 2-1, Borja Valle (min. 65); 3-1, Stuani (min. 82).

ÀRBITRE: Jorge Figueroa Vázquez (comitè andalús). Ha amonestat Aday, Granell, Borja García (Girona); Montero, Jovanovic, Mollejo (Deportivo).

ESTADI: Montilivi, 7.795 espectadors