El Girona és el millor local i el pitjor visitant de Segona Divisió

Un cop jugades les primeres nou jornades de Lliga el Girona és setè amb 13 punts, empatat amb el primer equip que jugaria el play-off (Numància, sisè), i a 4 del seu objectiu de la temporada: l'ascens directe que marca l'Almeria, segon amb 17. Un Girona després de la victòria d'anit contra el Deportivo a Montilivi continua sent un autèntic Doctor Jekyll i Mister Hyde pel que fa a resultats perquè l'equip que entrena Juan Carlos Unzué és el conjunt amb millors números com a local (13 punts dels 15 possibles) i, al mateix temps, el pitjor com a visitant (0 de 12) de la categoria. Cap altre equip de Segona Divisió ha sumat més de 13 punts, només el líder, Cadis, iguala els gironins també amb quatre victòries i un empat al Carranza; mentre que no hi ha cap més equip que encara no hagi aconseguit ni un sol punt lluny del seu estadi.

Els millors equips de Segona Divisió a casa són Girona (13 punts), Cadis (13), Saragossa (11), Numància (10) i Almeria, Rayo, Sporting i Osca, tots quatre amb 9 punts; mentre que els pitjors com a visitants són Girona (0 punts) i Mirandés, Deportivo, Ponferradina i Sporting, tots quatre amb 2 punts.

Els 13 punts del Girona són la traducció de l'empat en la primera jornada del campionat (1-1 contra l'Sporting a Montilivi) i per les quatre victòries consecutives com a locals que ha encadenat ara l'equip: Màlaga (1-0), Rayo Vallecano (3-1), Las Palmas (1-0) i Deportivo (3-1). Segurament més resultats que futbol, però, al cap i a la fi, resultats que són els que no han arribat jugant com a visitants, quan l'equip ha perdut sempre: Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1) i Osca (1-0).