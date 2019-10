El davanter va tornar a ser protagonista a la zona mixta. Després de fer el sisè gol, Stuani va dir que «vam fer autocrítica després del partit d'Osca i sabem que hem de millorar a fora. Com a visitants no estem bé i hem de millorar». El golejador, però, també va enviar un missatge a l'afició: no li van agradar els xiulets que es van tornar a sentir en determinats moments a l'estadi: «Els xiulets a l'estadi no ajuden. Hem d'anar tots a una».