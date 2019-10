Les cinc setmanes fantàstiques d'Unzué al Racing de l'estiu del 2012

Que Juan Carlos Unzué, un home amb cap a 400 partits com a professional i que a les banquetes, a banda de les seves experiències a Sòria i Vigo, ha viscut els millors moments del Barça de Guardiola i Luis Enrique reconegui que a Santander sempre serà especial per a ell és que el vincle que hi va fer va ser molt fort. «Vaig viure-hi alguns dels millors moments personals de la meva carrera», reconeixia ahir el tècnic navarrès. L'etapa d'Unzué al Racing va ser curta, més ben dit, un vist i no vist. La guerra institucional que hi havia al club càntabre va fer que fos destituït pocs dies abans de començar la temporada 2012-13 després de dirigir l'equip tota la pretemporada.

Tot i això, Unzué recorda amb molta estima aquella experiència de cinc setmanes a Santander. El tècnic va aterrar al Sardinero amb jugadors com Albert Dorca, Longás, Gaizka Saizar o Gullón, seduït per un bonic projecte. A l'hora de la veritat, però, l'enrenou que hi havia a les altes esferes del club va fer que l'etapa durés tan sols cinc setmanes. «Vaig tenir la possibilitat de conèixer i treballar amb alguns dels nois del planter i la resta. En tinc un record fantàstic per l'acceptació que vaig tenir entre la plantilla, cos tècnic, gerent, delegat... Vaig aconseguir fer-los sentir part del projecte», explicava.

Tanmateix, l'aventura es va acabar de seguida. «Havia signat un contracte per a tres temporades i després volien que fos per només un any. Al final els vaig dir que sí, però volia es quedessin els meus ajudants (Julián Jiménez i Xavi Molina). Em van dir que no i els vaig dir que seria impossible arribar a cap acord. Unzué va ser fulminat i, curiosament, al final els seus ajudants es van quedar i van treballar amb Fabri González, el nou tècnic. Aquell Racing va tenir dos entrenadors més (Gay i Menéndez) i va baixar a Segona B. D'ençà de llavors, no hi ha tornat.