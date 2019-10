Unzué: «Tenim la sensació d'haver fet un pas endavant»

Amb una victòria, o més ben dit una convincent victòria sota el braç, en futbol sempre es treballa més bé. I més tranquil, per descomptat. El triomf de dijous a la nit contra el Deportivo ha tornat la calma a Montilivi després d'una setmana complicada en què els primers dubtes començaven a filtrar-se al voltant de l'equip. Res millor que un bon partit i un resultat positiu per esvair-los i preparar de la millor manera possible el següent compromís. Ben poc temps tindrà Juan Carlos Unzué per preparar el partit contra el Racing perquè l'equip surt avui mateix cap a Santander, on demà al vespre (2/4 de 9) té una cita al Sardinero. Un altre intent, el cinquè, d'esgarrapar quelcom de positiu a domicili on fins ara el Girona només hi col·lecciona derrotes (Albacete, Cadis, Almeria i Osca). Fer que els seus homes allarguin la notable imatge oferta dijous a Montilivi contra el Deportivo és, sens dubte, el gran repte d'Unzué demà a Santander. Una altra derrota suposaria retornar a l'estat de nervis i dubtes de la setmana passada.



la mala ratxa a fora



«És el millor moment per trencar-la perquè és el proper partit. Tenim clar que amb els partits de Montilivi no en farem prou per assolir l'objectiu que tenim. Necessitem començar a guanyar punts a fora de casa. Venim d'un gran esforç i alhora tenim un bon estat d'ànim. Hi anem amb ganes i molta il·lusió.»



la classificació



«Una victòria ho canvia tot. De no haver guanyat seríem 15ns o 16ns. Ara som 7ns. La igualtat ha estat màxima els últims anys i no sembla que enguany hagi de ser diferent. És important allargar els bons moments però també no perdre la fe quan les coses no surtin tan bé i mirar que les males ratxes siguin el més curt possible.»



el calendari



«Podem guanyar qualsevol i qualsevol equip ens pot guanyar. Està passant aquestes jornades. No hi haurà gaire diferència amb els partits que tindrem a partir d'ara. Més que el nivell dels rivals amb els quals ens hem enfrontat, el més complicat ha estat el moment en què ho hem fet. Hem jugat contra equips en un gran moment de resultats i d'autoestima com el Cadis, l'Osca o l'Almeria. Els que vinguin ara no seran pas més fàcils.»



poc descans



«També vam jugar a Almeria al cap de poc d'haver-ho fet a Cadis. No és el més ideal jugar amb menys de 72 hores de descans, però tampoc ha de ser cap excusa. L'estat d'ànim ho compensa, en aquest sentit. La victòria ens va donar la sensació d'haver fet un pas endavant. No només a mi, sinó també als jugadors, que així m'ho han transmès.»



el racing



«És un equip molt interessant amb jugadors molt capaços de guanyar duels individuals com Karim Yoda, Lombardo o Nuha Marong. L'entrenador del conjunt racinguista, Iván Ania, és molt amic meu (van coincidir al Reial Oviedo durant dues temporades del 1999 al 2001) i sé quin tipus de joc li agrada. Han fet un començament de curs interessant. Tindrem opcions de pressionar i guanyar segones jugades però també ens contrarestaran i ens haurem d'ajuntar i treure la capacitat de patir i ser eficients fent-ho. Haurem de trobar l'equilibri sense la pilota.»



rotacions



«Vull veure com arriba la gent demà (per avui). El partit requereix el millor equip possible i un gran esforç. Jugaran els que considero que són millors o que més bé estaran. Això sí, no hi haurà pas tants canvis com hi va haver a Almeria. Vaig sentir que era el moment oportú per provar tothom.»



jairo i maffeo



«Hem d'esperar una mica. No soc un entrenador que li agradi forçar els jugadors llevat que sigui un partit excepcional, com una final en què el risc pugui ser menor. Per experiència pròpia quan un futbolista juga amb molèsties està més pendent del que li pugui passar que no pas del partit.»