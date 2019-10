El Girona troba el camí (0-3)

El Girona ha confirmat avui amb una contundent victòria a Santander que alguna cosa ha canviat aquesta setmana. L'equip s'ha posat les piles, Juan Carlos Unzué ha trobat la tecla i els resultats arriben. Aquesta nit, l'equip ha superat un combatiu Racing que ha estavellat dues pilotes als pals, però que ha anat sempre a remolc d'un Girona superior que, després de quatre fiascos per fi ha somrigut fora de casa. Els gols d'Stuani, a la primera part i de Gumbau i Granell, a la represa, han servit per situar un magnífic 0-3 al marcador final del Sardinero. El triomf situa els gironins sisens a només dos punts de l'ascens directe que marca l'Almeria.

Unzué ha decidit repetir el mateix onze que havia superat, vençut i convençut el Deportivo de la Corunya dijous a montilivi (3-1). Segurament la idea era aprofitar la inèrsia i l'estat anímic que va suposar el triomf per intentar allargar-lo amb un bon resultat a Santander. La idea li ha sortit bé de bon començament perquè en pràcticament la primera arribada a l'àrea del partit, Stuani ha rematat de cap al fons de la xarxa una centrada de Borja García. Millor no podien començar les coses per als interessos gironins.

El gol ha donat al Girona una tranquil·litat mai vista enguany lluny de Montilivi. De passada, també ha destarotat una mica el Racing que ha vist com Stuani, primer, i després Alcalá a la sortida d'un córner, a punt estaven d'ampliar l'avantatge. El partit semblava controlat però, de mica en mica, els càntabres han anat guanyant metres i, sobretot des de la banda esquerra amb Buñuel i Lombardo, han generat perilloses centrades a l'àrea. Els gironins no s'han acostat més a la portera de Luca Zidane, mentre que Juan Carlos només ha hagut d'intervenir amb una gran aturada amb el peu a un xut de Barral en una acció invalidada per fora de joc.

S'ha arribat a la mitja part amb la sensació que el Girona començava a perdre pistonada després d'uns primers 25 minuts

més que bons. La represa ha començat amb un bon ensurt després d'una rematada a la base del pal de David Rodríguez. Acte seguit, Jairo Izquierdo ha hagut de reaparèixer arran de la lesió de Jozabed que no ha pogut continuar. Els gironins han protestat molt una acció en què l'àrbitre ha perdonat la segona targeta groga a Mario Ortiz per una falta a Borja García. De la mà de Yoda, el Racing ha començat a pressionar i ha estat a punt d'empatar. Altre cop la fusta ho ha evitat en una rematada de Barral des de dins l'àrea.

Quan pitjor ho estava passant el Girona, en una acció d'estratègia la pilota ha caiguat a Marc Gual que ha fet una gran passada de la mort perquè Gumbau, a la fronta de la petita, només hagués d'empènyer la pilota a gol. El Girona, ara sí, s'encarava encarava encara més el partit. A partir d'aquí, el Girona, canvis de Gallar i Diamanka inclosos, ha sabut adormir el partit i deixar que passessin els minuts i que el Racing dimitís d'intentar-ho. La cirereta al pastís l'ha posat Àlex Granell amb un cacau amb l'esquerra des de fora l'àrea. El capità ha celebrat d'allò més el gol que sentenciava definitivament el partit i confirmava la reacció del Girona.

GIRONA: Juan Carlos, Aday, Mojica, Alcalá, Juanpe, Granell, Gumbau (m.78, Gallar), Jozabed (m.52, Jairo), Stuani, Borja García i Gual (m.74, Diamanka).RACING: Luca Zidane,Carmona, Buñuel, Olaortua, Alexis, Mario Ortiz (m.77, Cejudo), Nkaka (m.67, Sergio Ruiz), Yoda, Barral, Enzo Lombardo i David Rodríguez (m.67, Nuha Marong).GOLS: 0-1, m.4, Stuani, 02-, m.69, Gumbau; 0-3, m.86, Granell.

ÀRBITRE: Arcediano Monescillo. Va amonestar Mario Ortiz, Barral (Racing) i Juan Carlos, Gumbau, Alcalá, Stuani (Girona).

INCIDÈNCIES: 12.104 espectadors al Sardinero.