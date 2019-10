L'inefable Ocón Arráiz dirigirà el Girona-Elx de dissabte

El Comitè d'Àrbitres de la Federació Espanyola de futbol ha designat el polèmic Ocón Arráiz per dirigir el Girona-Elx de dissabte (12.00) a Montilivi. Un col·legiat amb un ampli historial de greuges cap els blanc-i-vermells, en l'anterior etapa a Segona, que aquest curs s'ha encarregat d'ampliar des del VAR. Serà el segon partit que Ocón xiularà aquest curs al Girona (el primer va ser a Cadis, amb derrota 2-0 i sense influència en la derrota), però sí que n'ha tinguda, i molta, en les visites a Albacete i Osca, on era l'encarregat del videoarbitratge des de Las Rozas. El més sorprenent de tot plegat és que en onze jornades de Lliga, Ocón haurà dirigit el Girona en quatre, dues des de la gespa, a Cadis i dissabte a l'estadi, i dues més des del VAR (a Albacete i a Osca).

Les seves actuacions van ser d'autèntic escàndol. Al Carlos Belmonte, en la segona jornada de lliga, no va advertir el col·legiat principal d'un clar penal a Diamanka i tampoc va validar dos gols per fores de joc, molt dubtosos, de Jairo i Gual. El Girona va tenir la victòria a l'abast, i va acabar perdent per 1-0 per un autogol d'Alcalá. Unes jornades més tard, Ocón Arráiz va aparèixer de nou capitanejant el VAR en l'Osca-Girona. De la Fuente Ramos va veure falta en l'acció que acabaria amb gol de Jonatan Soriano en els últims instants del partit. Les imatges van demostrar que el jugador de l'Osca queia sol però Ocón Arráiz, des del VAR, no va rectificar la decisió de l'àrbitre principal i el gol, que hauria representat l'empat (1-1) no va pujar al marcador.

La primera vegada que aquest àrbitre es va creuar en el camí del Girona amb polèmica va ser la temporada 2012-13 en el partit de Lliga al camp de l'Almeria en què no va assenyalar un penal de llibre a Javi Acuña i l'equip va perdre les poques opcions que tenia d'ascens directe (2-1). També encara es recorda la seva decisió, el 2015, d'expulsar Mas i Richy al camp del Mallorca en la penúltima jornada de lliga, deixant molt tocada la línia defensiva per afrontar el decisiu partit contra el Lugo.