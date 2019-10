«Quan més difícil ho teníem ha arribat el 0-2 de Gumbau»

Segona victòria seguida, fantasmes a fora esvaïts, i deixant a Santander la impressió, entre la premsa local, que aquesta versió del Girona no pot estar en cap altre lloc a la classificació: a dalt. I així Juan Carlos Unzué es va poder presentar a la roda de premsa havent-se tret un pes de sobre. El Girona ja guanya com a visitant i ningú li podrà tornar a dir el contrari al tècnic.



«No m'esperava un resultat tan ampli. Potser des de la grada ha fet la sensació que el Girona ha guanyat fàcilment, però jo no l'he tinguda, ha sigut fruit de la nostra feina i agressivitat. A la primera part sí que hem sigut millors que el Racing, però a la segona ens ha costat molt més. Ells ens han pressionat i ens han posat dificultats. Possiblement, fins i tot, als jugadors els podien entrar dubtes fruit del cansament de tres dies enrere, contra el Deportivo. La jugada clau ha sigut el pal del Racing, perquè quan mes difícil ho teniem ha arribat el 0-2 de Gumbau».



«En Cristhian (Stuani) no pot tenir tota la responsabilitat ofensiva. És clar que és una bona notícia que hagin aparegut Gumbau i Granell com a golejadors, perquè d'aquesta manera el principal beneficiat serà el mateix Stuani. És un jugador fonamental, i ja no només pels gols, sinó per com ajuda en les pressions. Que hi hagi més jugadors amb gol és un benefici per a ell.

el zero i el tres



«Valor0 per igual tant haver mantingut la porteria a zero com els tres gols que hem fet a Santander. Al final del que es tracta, però, és d'aconseguir que la balança entre els gols marcats i els encaixats es desequilibri a favor dels marcats. Per mi el més important és que sembli que l'equip pot fer sempre gol



