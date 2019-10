El TAD refusa ampliar la Primera Divisió a 21 equips

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha informat el Girona que la seva sol·licitud d'ampliar la Primera Divisió a 21 equips ha quedat desestimada. El Girona havia demanat aquesta mesura cautelar a la Federació Espanyola fins que no s'acabi el procés judicial del pressumpte tripijoc del partit entre el Valladolid i el València i se'n derivin responsabilitats. El partit de l'última jornada de la temporada passada, que va acabar amb victòria visitant, està sent investigat per la Lliga per si va ser arreglat o no. El Girona havia demanat, entre altres, que es retiressin 6 punts al Valladolid i que s'ampliés la categoria a 21 equips mentre no es resolia el cas. El TAD ja havai denegat les mesures cautelars demanades pel Girona al mes de juliol i ara rebutja el recurs definitivament.