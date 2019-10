Gumbau torna a marcar amb el Girona sis anys i mig després

Gerard Gumbau era un home feliç diumenge a la nit. El migcampista de Campllong desprenia una dosi extrema de joia després d'haver contribuït amb un gol importantíssim a la primera victòria del Girona a fora de casa. Un partit rodó, el d'El Sardinero, en què l'equip va confirmar el canvi d'imatge ofert dijous passat contra el Dépor i que tothom confia que suposi un punt d'inflexió a la temporada. Per a Gumbau, el triomf i, sobretot, el gol també han de significar el pas endavant que necessitava en aquest començament de temporada. Malgrat no començar a l'onze els primers partits, el de Campllong gaudeix de tota la confiança d'Unzué i ha estat titular les darreres cinc jornades.

Fer gols no és quelcom estrany per a Gumbau. El pivot gironí en va marcar dos a Primera Divisió en les dues temporades que va jugar al Leganés (2017-19) abans de tornar a Montilivi aquest estiu. Ara bé, fer-ho amb el seu Girona té un gust especial. «És una alegria tornar a l'equip del meu cor i de la meva terra i celebrar-hi un gol», deia diumenge a la nit tot just sortir dels vestidors d'El Sardinero. Més clar impossible. I més implicat, tampoc. El d'ahir va ser el primer gol de Gumbau amb el primer equip del Girona i segurament no serà l'últim. El de Campllong acostuma a veure porteria amb facilitat i aquesta és una virtut que Unzué valora i molt; bàsicament per treure responsabilitat a Stuani i no ser un equip tan previsible. En aquest sentit, a banda dels dos gols que va fer amb el Leganés, Gumbau també va deixar un bon registre anotador amb el Barça B. El curs 2016-17, a 2a B, va aconseguir marcar nou dianes, mentre que en les dues anteriors 15-16 (2a B) i 14-15 (2a A) en va fer tres cada una.

On també es va fer un tip de fer gols va ser a Torres de Palau durant la seva etapa de formació al Girona. Veure gols seus de cacaus amb la cama esquerra era un fet força habitual els diumenges al matí a l'estadi on el juvenil i el filial jugaven els seus partits. En aquest sentit, ha calgut esperar gairebé sis anys i mig per tornar a veure un gol de Gumbau amb la samarreta del Girona. El darrer va ser el maig del 2013, quan el de Campllong jugava amb el filial a 2a Catalana i el Bisbalenc es va endur un 6-0 de Torres de Palau. Gumbau va ser l'autor del darrer gol del partit.