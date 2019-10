El polèmic Ocón Arráiz és l'escollit per dirigir el duel de dissabte contra l'Elx

Ni fet expressament. El Comitè d'Àrbitres de la Federació Espanyola de futbol ha designat el polèmic Ocón Arráiz per dirigir el Girona-Elx de dissabte (12.00) a Montilivi. Una decisió, sens dubte, controvertida tenint en compte l'historial del col·legiat de La Rioja amb el Girona. Un ampli ventall de greuges cap als blanc-i-vermells en l'anterior etapa a Segona A que va arribar al punt àlgid amb el penal no assenyalat a Javi Acuña al camp de l'Almeria el curs 2012-13 amb els dos equips jugant-se l'ascens directe i que enguany ha ampliat encara més des del VAR. Des de la sala de videoarbitratge, aquesta temporada, Ocón Arraiz ha fet la guitza, i molt, als gironins en els partits contra l'Albacete i l'Osca. Dos dies en què totes les decisions controvertides van anar en contra dels interessos gironins. Al possible penal a Diamanka i dos gols anul·lats a Jairo i Gual a Albacete que no va corregir, s'hi va afegir fa quinze dies a Osca una diana de Jonatan Soriano que tampoc va ser validada, malgrat que les imatges van demostrar que no hi havia falta per cap banda. Serà el segon partit que Ocón xiularà aquest curs al Girona després de fer-ho a Cadis, on no va tenir incidència en el resultat (2-0).

Hi ha àrbitres que de vegades s'entravessen a la història dels clubs per culpa d'errades clamoroses que són recordades en el temps. La relació d'Ocón i el Girona va néixer fa molts anys, concretament en fa gairebé vuit. D'ençà d'aquell llunyà Còrdova-Girona que va acabar 1-1 i no hi va haver polèmica, el vincle entre el de La Rioja i el conjunt gironí s'ha anat estrenyent. Tant que el Girona ja és l'equip que més cops ha dirigit Ocón Arraiz a la seva carrera professional com a àrbitre (18 cops). D'aquests 18 partits, com a mínim en tres ha perjudicat fort els interessos del Girona. El no penal de Trujillo a Acuña al camp de l'Almeria (12-13) va ser el primer, però tant o més greu va ser l'expulsió de Richy Álvarez al camp del Mallorca a la penúltima jornada de Lliga (14-15), que s'afegia a la de Carles Mas i deixava el Girona gairebé sense centrals per jugar-se l'ascens contra el Lugo en el darrer partit de Lliga.

Dels 18 partits que ha dirigit Ocón al Girona, set han acabat amb triomf gironí, quatre amb empat i set més amb derrota. La penúltima derrota abans de la de Cadis d'enguany va ser en un altre partit decisiu, el d'anada de play-off contra el Còrdova (16-17), en què no va interferir (2-1). Els camins d'Ocón i el Girona es van separar arran de l'ascens a Primera dels blanc-i-vermells. Dos anys després, el col·legiat ha tornat amb força, sobretot des del VAR. A Albacete, a banda del penal no xiulat per Varón Aceitón a Diamanka que ell tampoc va voler veure, tampoc va filar gaire prim a l'hora de traçar les ratlles del fora de joc en els gols anul·lats a Jairo i Gual.

Les imatges demostren que, almenys en el de Jairo, la situació d'orsai era més que qüestionable. Al camp de l'Osca, altre cop assegut des de la sala del VAR a Las Rozas, Ocón es va fer l'orni en una de les últimes jugades del partit que va acabar amb gol de Jonatan Soriano. L'àrbitre principal, De la Fuente Ramos, va xiular falta en atac del Girona però les imatges van corroborar que cap jugador gironí feia caure Seoane ni tampoc tocava el porter Álvaro Fernández.