Stuani no marxarà per jugar els propers partits d'Uruguai

Bones notícies pel Girona FC. Cristhian Stuani, màxim golejador i peça clau de l'equip, no viatjarà a Uruguai i Perú per participar en els dos amistosos que hi jugarà la seva selecció. La federació uruguaia l'ha alliberat pel fet que el davanter haurà d'assistir a les onclusions del judici pel possible tripijoc del partit Llevant-Saragossa, on figura com a un dels investigats. D'aquesta manera, estarà a disposició d'Unzué per jugar el partit de dissabte a Montilivi contra l'Elx.

A principis de setembre, l'Associació Uruguaiana de Futbol ja va alliberar Stuani dels amistosos que l'enfrontaven als Estats Units i Costa Rica perquè havia de declarar en el judici. Una decisió que va permetre que el davanter jugués contra el Rayo Vallecano i anotés un hat trick