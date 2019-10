Stuani, pendent del judici pel Llevant-Saragossa per saber si viatja a l'Uruguai

Cristhian Stuani era un més a l'expecidió del Girona que ahir al matí embarcava a l'aeroport de Santander rumb a Barcelona. Poques hores abans havia tornat a ser important en la victòria del seu equip marcant al camp del Racing. Sense temps per desfer la maleta i anar a casa a descansar, va unir-se als seus companys en l'entrenament que tot l'equip va realitzar a La Vinya. Res estrany, si no fos perquè Stuani està convocat per l'Uruguai, que juga dos partits en els propers dies: contra Perú el divendres dia 11 a Montevideo i el proper dimarts, dia 15, a Lima. Viu una situació particular el davanter, esquitxat pel judici pel suposat tripijoc en el Llevant-Saragossa del 2011, quan ell era jugador del conjunt granota. Com va passar ja en l'anterior aturada pels compromisos internacionals, el ser o no ser amb la celeste depèn d'aquest procediment. Unes setmanes enrere se l'acabaria alliberant dels duels amb Costa Rica i els Estats Units, per fer un hat-trick amb el Girona contra el Rayo a l'estadi. Ara encara no se sap si acabarà viatjant i es perdrà el partit de dissabte amb l'Elx, o si novament es podrà quedar. Tot depèn de quan es celebrin les conclusions del judici, on tots els acusats hi tenen obligada l'assistència. Stuani està esperant aquesta data. També el Girona. I també l'Associació Uruguaia de Futbol (AUF).

El jutge Manuel Aleis decidia la setmana passada aplaçar el judici, que no es reprendrà en un principi fins el proper 10 d'octubre. És a dir, aquest dijous. Per aquell dia està previst que es practiqui una nova prova addicional amb l'interrogatori de dos exfutbolistes més: Javier Paredes i Ivan Obradovic. Difícil, per tant, que les conclusions es produeixin aquell dia, i sobretot abans. A Stuani, així doncs, el citaran per més endavant. No se sap quan. Ni tampoc en quin moment li diran el dia exacte. Mentre no ho sàpiga, s'haurà de quedar aquí. Ara bé, una altra cosa és que les conclusions arribin més tard i ho sàpiga en els propers dies, per la qual cosa sí que es podria concentrar amb l'Uruguai. O una altra hipòtesi. Veient que ja no va viatjar l'última vegada i que hi ha davanters com Luis Suárez i Edinson Cavani que són baixa, la selecció el podria fer viatjar tot i perdre's el duel de divendres per fer-lo jugar el dimarts. Ara mateix, tot és a l'aire i hi ha més d'una part pendent de tot plegat.

Qui no hi serà al cent per cent el dissabte és Johan Mojica. El colombià es concentra amb la seva selecció per disputar dos partits amistosos. Aquest dissabte contra Xile, curiosament, a Elx. I la setmana vinent, el dimarts 15 d'octubre, a Lilla per enfrontar-se a Algèria. L'Elx també perd pel virus FIFA Gonzalo Villar, citat amb Espanya sub-21.