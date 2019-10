L'actual Girona millora els números del de la temporada de l'ascens

L'important és el final, el desenllaç. Els ascensos se solen celebrar cap a finals de la primavera, fins i tot quan l'estiu comença a treure el cap. Mai abans, això és gairebé impossible. Per tant, treure conclusions a principis del mes d'octubre és agosarat. Ara bé, amb deu jornades a la butxaca, cosa que equival al primer quart de temporada a la Segona Divisió, n'hi ha prou per començar a fer balanç i per veure cap on van els trets. De canvis n'hi pot haver molts. És més, segur que n'hi haurà perquè no hi ha competició més igualada que aquesta, es miri com es miri. Si més no, les trajectòries, irreals i potser un pèl erràtiques a l'inici, arribats al desè partit comencen a tenir una mica de lògica. La del Girona és un pèl estranya. Irregular, però que ara mira cap amunt quan no ha fet altra cosa que pujar i baixar. Fins fa res, les alarmes estaven enceses, la continuïtat de Juan Carlos Unzué estava sota sospita. S'han calmat els ànims gràcies a les dues últimes victòries consecutives, amb el Deportivo i a Santander. Dues alegries que fan que el Girona tanqui el primer quart de la Lliga amb 16 punts i sisè a la classificació. Què vol dir això? A part que ara mateix s'ocupa plaça de play-off, queda clar que es milloren els números de l'equip que ara fa tres cursos aconseguia l'històric ascens a la Primera Divisió. A les mateixes alçades de la pel·lícula, el conjunt llavors entrenat per Pablo Machín també era sisè, però tenia dos punts menys al sarró: 14.

Ara s'han guanyat cinc partits: Màlaga (1-0), Rayo (3-1), Las Palmas (1-0), Deportivo (3-1) i Racing (0-3). Llavors, els gironins només comptaven amb tres victòries: Elx (3-1), Getafe (0-2) i Reus (1-0). Això sí, amb Unzué s'han recol·lectat més derrotes. En aquestes primeres deu jornades, quatre han acabat amb una ensopegada. Totes, a domicili: Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1) i Osca (1-0). El Girona 16/17 va perdre tan sols dos partits en el primer quart de la temporada: 2-1 a Valladolid i 1-0 a Palma. Va esgarrapar cinc empats, mentre que aquest curs només se n'ha sumat un: 1-1 amb l'Sporting, el dia del debut.

L'aspecte golejador és bastant similar. Tant a favor com en contra. Se n'han marcat 13, pels 14 de fa tres anys. En contra, la diferència també és mínima: 10 ara i 11 llavors. L'actual pitxitxi és Cristhian Stuani, amb 7 gols, xifra que el catapulta al capdavant de la classificació de màxims realitzadors del campionat, empatat amb Alfredo Ortuño (Oviedo) i Luis Suárez (Saragossa). Fa tres cursos era Samuele Longo el davanter més prolífic, amb els seus primers 4 gols. N'acabaria marcant 14.



Quatre dades més

Després de les deu primeres jornades, Unzué ha utilitzat un total de 20 futbolistes. El jugador amb més participació és el porter Juan Carlos, l'únic que ha disputat els 900 minuts d'aquesta Lliga. Ell, juntament amb Àlex Granell, són els únics que han aparegut en tots i cadascun dels deu partits. Marc Gual és el millor assistent; en suma dues. Mentre que el central Juanpe és el setè futbolista de tota la Lliga que més passades ha completat amb encert, amb un total de 418. Lidera aquest particular rànquing Pulido, de l'Osca (510). Juan Carlos és el sisè porter amb més aturades (27). El Girona ha xutat 30 vegades entre els tres pals, ha comès 145 faltes i li han mostrat 26 targetes grogues i 2 de vermelles.