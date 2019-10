L'Uruguai allibera Stuani, que estarà disponible per jugar el dissabte contra l'Elx

La història es repeteix. És una mena de dejà vu, i ara caldrà veure si acaba o no com l'última vegada. Fa un mes, Cristhian Stuani es quedava a Girona, malgrat estar convocat amb la selecció del seu país per disputar dos partits de caire internacional, a un munt de quilòmetres d'aquí. L'Associació Uruguaiana de Futbol (AUF) l'alliberava a causa de la seva presència, obligatòria, en el judici pel suposat tripijoc del partit Llevant-Saragossa del 2011. Com que Stuani n'és un dels acusats i havia de testificar a València, es va estimar que el millor era no forçar la situació deixant-lo a Girona. Ho va agrair l'equip perquè aquell cap de setmana el davanter feia el seu primer hat-trick amb la samarreta blanc-i-vermella, en la victòria a casa contra el Rayo (3-1). Ara passa tres quarts del mateix. Una situació pràcticament idèntica. Dissabte hi torna a haver partit a Montilivi. En un principi, Stuani se l'havia de perdre. L'Uruguai, que no pot comptar amb dos dels seus davanters estrella (Luis Suárez i Edinson Cavani), dipositava bona part de les seves esperances en l'atacant de Tala, inclòs a la convocatòria. Per davant, dos amistosos amb el Perú: el primer d'aquests fixat per l'11 d'octubre a Montevideo, i l'altre el dia 15, el dimarts següent, a Lima. Tampoc hi anirà. El principal motiu, de nou, el judici. Està pendent de la continuïtat del procediment, que es reprèn demà, i de quan se celebraran les conclusions, on hi ha d'assistir sí o sí. Com que encara no hi ha data definitiva, no pot fer les maletes. L'AUF no ha tingut cap altre remei que alliberar-lo de nou. Així doncs, estarà a disposició de Juan Carlos Unzué per jugar aquest dissabte al migdia (12 hores) contra l'Elx. L'organisme ho justificava, en un breu comunicat, arran de les «situacions personals que duu a terme a Espanya».

La notícia era molt ben rebuda a Girona. Per l'afició, el cos tècnic i la plantilla. Perquè Stuani és una peça angular, un dels futbolistes més determinants de l'equip i de tota la categoria. És l'actual pitxitxi de Segona, empatat amb Luis Suárez (Saragossa) i Alfredo Ortuño (Oviedo). Cadascun d'ells ha marcat 7 gols. Les cinc victòries gironines d'aquesta temporada s'expliquen a partir dels seus gols. A Santander va obrir la llauna (0-3), mentre que també ha vist porta en els quatre triomfs consecutius a Montilivi: Màlaga (1-0), Rayo (3-1), Las Palmas (1-0) i Deportivo (3-1). Des que va fitxar, l'estiu del 2017, que acumula 49 gols entre Lliga, Copa i Supercopa de Catalunya. Acumula vuit doblets i un hat-trick.



Mojica, descartat

Sí que hi serà Cristhian Stuani, però no passa el mateix amb l'altre internacional de la plantilla. Johan Mojica ha estat citat per Colòmbia, que jugarà dos amistosos, per la qual cosa no estarà a disposició de Juan Carlos Unzué. Tampoc hi seran els lesionats Ignasi Miquel i Jozabed. Sembla que Maffeo ja estarà recuperat i podria reaparèixer.