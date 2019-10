El Girona s'acostuma a jugar els partits a l'hora del vermut

El Girona s'està abonant a jugar a l'hora del vermut. Dissabte rebrà l'Elx a Montilivi a les 12.00, el mateix horari del següent partit a casa contra l'Alcorcón (en aquest cas, el diumenge 27, en plenes Fires), i idèntic que el de la jornada 14 (diumenge 3 de novembre) al camp de l'Extremadura. Dels propers 4 partits, l'equip d'Unzué en jugarà tres al migdia i l'únic en horari de tarda serà el d'Oviedo el proper diumenge 20 a les 18h.

Després d'un inici de temporada duríssim, els gironins afronten ara un tram de calendari contra rivals en teoria més assequibles per un dels clars aspirants a l'ascens a Primera. La plantilla del Girona s'ha entrenat aquest matí a La Vinya per seguir amb els preparatius de la visita de l'Elx, un partit on el tècnic podrà disposar de Cristhian Stuani després que la Federació uruguaiana l'hagi alliberat dels duels de la selecció perquè té pendent tornar a València per les conclusions del judici del Llevant-Saragossa.