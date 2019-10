L'èxit d'un joc «més directe»

El Cadis és el líder destacat de Segona Divisió amb 25 punts, 7 més que l'Almeria i l'Osca, que el segueixen a la classificació, després de vuit victòries, un empat i una derrota en deu partits. I, curiosament, l'equip entrenat per Álvaro Cervera és el conjunt que menys possessió de pilota ha tingut en aquestes deu primeres jornades, amb només un 43%. Un percentatge més baix que la resta dels vint-i-un equips de la categoria i, per exemple, lluny del 52,8% del Girona, sisè amb més possessió, i del 60% del Rayo Vallecano, entrenat per un defensor acèrrim del joc de toc com Paco Jémez.

De moment, la solidesa al darrere i la velocitat a la contra són la fórmula d'èxit a Segona i, pel que varen comentar diumenge Aday i ahir Alcalá, un bon exemple pels matisos que el Girona, consensuats entre Juan Carlos Unzué i els mateixos jugadors, ha provat d'introduir en el seu joc després de la desfeta a Osca. «L'equip es troba millor. Hem trobat una fórmula de jugar més directa i cada dia ens sentim més còmodes», va dir ahir Alcalá en unes paraules molt semblants a les d'Aday a El Sardinero després de les dues victòries consecutives contra Deportivo i Racing: «Hem canviat una mica la manera de jugar, sobretot intentant no perdre tants minuts jugant al darrere i anar a jugar més temps al camp contrari, i ens ha anat molt bé per agafar més confiança i ara hem guanyat un partit a camp contrari que ens farà anar a més».

Una idea, la del pas endavant que poden haver suposat les dues últimes victòries, que també defensava ahir Pedro Alcalá. «L'equip necessitava encadenar dues victòries consecutives per fer un salt a la classificació i veure'ns més a prop de l'objectiu. Ara tenim clar que aquest és el camí a seguir, perquè crec que el partit de Santander pot ser un abans i un després, i que aquella sigui la primera de les moltes victòries que vindran fora de casa», va explicar Pedro Alcalá. El central del Girona també va parlar de la importància del partit de dissabte contra l'Elx: «Si sumem els tres punts ens posarem lluitant pels llocs d'ascens directe».