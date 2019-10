«Per guanyar l'Elx, haurem d'estar, com a mínim, al mateix nivell dels dos últims partits»

Tothom coincideix que el Girona ha posat la directa amb les dues victòries contra Deportivo però Juan Carlos Unzué considera que l'acceleració consisteix en "continuar evolucionant". El tècnic admet que el Girona ha fet un pas endavant gràcies "als resultats, joc i agressivitat" i que ara és l'hora d'allargar aquesta bona dinàmica. En aquest sentit els resultats han arribat quan l'equip ha passat a fer un joc una mica més directe. "El projecte és a curt termini i no a tres mesos. Necessitem resultats".

Unzué recupera Samu Saiz i Maffeo, després de les seves lesions i també ha citat Brian Oliván. En canvi, té les baixes de Mojica, amb la seva selecció i Jozabed i Miquel, lesionats. Calavera, Bueno i Coris queden fora de la llista per decisió tècnica. Pel que fa a l'Elx, Unzué ha dit que coneix bé Pacheta i el seu estil de joc i que els il—licitans són un equip molt agressiu i vertical. Per això, alerta del perill del rival. "Per guanyar, com a mínim haurem d'estar al nivell ofert contra el Deportivo i el Racing"