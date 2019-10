Un home rècord que a Montilivi ha experimentat grans alegries

En els temps que corren, al jovent amant del futbol, aquell marcat encara per l'adolescència, probablement li faria més patxoca convertir-se en un ídol mediàtic, col·leccionar Pilotes d'Or i ser el jugador amb més seguidors a les xarxes socials. Segur que hi ha opinions per a tots els gustos, tot i que la tendència, cada cop més marcada, es desvia cap a aquesta trajectòria. Ara bé, molts d'ells s'ho pensarien més d'un cop si se'ls plantegés la següent proposta. Una que els assegurés estar en actiu més de dues dècades, entre Primera i Segona Divisió, jugant almenys 750 partits i fent 235 gols. Sona bé. No són números que estiguin a l'abast de qualsevol. Sí, Leo Messi els multiplica. Com Cristiano Ronaldo i el reduït grup d'escollits que han arribat fins al capdamunt a còpia d'esforç i treball, sí, però també d'un talent a l'abast de ben pocs. Per al futbolista terrenal, el que ha de bregar ben fort per treure el cap entre els grans, unes xifres així són estratosfèriques. Són les que ara mateix ostenta Juan Francisco Martínez Modesto. N'hi ha que no sabran de qui es tracta, però que ràpidament assentiran quan se'ls parla de Nino. Als seus 39 anys, el davanter de l'Elx encara està disposat a donar guerra. Serà demà una de les amenaces dels il·licitans i torna a Montilivi, un estadi que li porta molt bons records.

Perquè Nino, en actiu al futbol professional des del 1998, a Girona ha celebrat dos ascensos a la Primera Divisió. Els dos que col·lecciona a la màxima categoria, perquè també ha pujat un parell de cops a Segona A. Tants anys donen per a moltes alegries; i també decepcions, ja que ha hagut de lamentar fins a quatre descensos. L'andalús, natural d'un poble d'Almeria anomenat Vera, fa més de vint anys que juga. Dues úniques temporades a Segona B, cinc a Primera i les quinze restants a la Segona Divisió A. Poca broma. Només un d'aquests anys s'ha quedat sense marcar, el que va viure amb Osasuna a la màxima categoria. Va jugar tan sols quatre partits arran d'una greu lesió al genoll que el va obligar a ser intervingut, i es va perdre part de la temporada. Si no, de ben segur que també hauria vist porteria.

Ha fet 235 gols al llarg de la seva carrera, comptant tots els partits de Lliga, Copa i també de promoció per pujar. D'aparicions en comptabilitza un total de 750. El seu curs més prolífic arribava ara fa una dècada. El 08/09 el va tancar amb 29 dianes i vestint la samarreta del Tenerife. Un equip, el canari, que pujaria a Primera i que ho feia precisament a Montilivi a mitjan juny. Nino va ser titular, però va ser Kome l'autor del decisiu 0-1. El mateix resultat que li va valer a l'Osasuna per també ascendir a la màxima categoria. Idèntic escenari, però diferents circumstàncies. Era l'eliminatòria definitiva del play-off i el Girona necessitava remuntar un 2-1 en contra. No se'n va sortir. Kodro va fer el gol dels visitants i l'andalús va jugar els últims 20 minuts, celebrant la fita al damunt de la gespa.

La de demà serà la dotzena vegada que Nino es veurà les cares amb el Girona. S'hi ha enfrontat sent jugador del Tenerife, Osasuna i Elx, encara que el golejador també ha vestit la samarreta del Llevant. Només una temporada, la 06/07 a Primera, que va completar amb nou partits. Als blanc-i-vermells els hi ha fet cinc gols. Ara bé, de l'última vegada ja en fa més de vuit anys. Va ser en un 3-3 a l'Heliodoro Rodríguez López, amb doblet inclòs i un gol a l'últim minut per empatar el partit tot i que el seu equip va jugar tota la segona meitat amb un home menys.

Pot tenir 39 anys, però Nino encara és ben vàlid per a l'Elx. Ho sap el seu entrenador, Pacheta, que hi confia cegament. Per això, el davanter ha tingut participació en les deu jornades que s'han disputat fins ara. Compta amb 656 minuts, temps que ha necessitat per fer dos gols. L'últim, aquest passat cap de setmana a casa contra el Rayo. Xifres que de ben segur aniran creixent. Segurament no pas al ritme de fa anys, quan fàcilment podia deixar enrere temporada rere temporada la barrera dels deu gols. Ho ha fet en tretze dels cursos que ha sigut professional. Més de la meitat. Per alguna cosa és el màxim golejador històric de la Segona Divisió A. A la categoria d'argent comptabilitza 189 dianes. Mai, fins ara, ningú ha aconseguit atrapar-lo. Segurament, tocarà esperar perquè això passi.