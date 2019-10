«Cal continuar fent passos endavant»

Conscient que la línia de meta és molt llunyana encara però alhora que per arribar-hi cal anar guanyant partits per fer-hi camí, Juan Carlos Unzué no considera que el partit d'avui contra l'Elx sigui el moment de l'acceleració de l'equip cap a la part alta. El tècnic veu el matx com un pas més per donar continuïtat a la bona dinàmica de joc i, sobretot, resultats en què es troba l'equip.



posar la directa



«És l'hora d'anar evolucionant. Això no s'atura aquí. Pel que fa a resultats, condicionats pel joc i l'agressivitat, l'equip ha fet el pas endavant però ara cal continuar fent-ne més i aprofitar la bona dinàmica. El canvi definitiu no el trobarem fins a l'última jornada. Cal allargar les dinàmiques positives i el dia que arribi un partit amb un resultat no tan bo, mirar de tallar-lo de pressa. Un resultat desfavorable no és crisi; dos ja generen dubtes, mentre que tres és crisi. No hem arribat mai a aquest punt. Hem anat alternant. És important perquè n'hem tingut i en tindrem més, de mals moments, i cal estar preparats. No tinc cap altra medicina per millorar l'autostima que una victòria o un gol».



la convocatòria



«Ve en Brian (Oliván) per tenir més equilibrada tota la part de darrere. Estic content amb tothom. Fins i tot amb els que juguen menys. L'actitud és molt bona als entrenaments. He fet saber als jugadors que l'èxit de l'equip depèn, sí, del que passa al terreny de joc, però l'experiència em diu que el grup i els que juguen menys són molt importants pel fet de no entregar-se tot i no jugar i mantenir la competència».



stuani i les aturades



«Nosaltres estem encantats que hi sigui tots els partits. Hem tingut aquesta sort perquè les circumstàncies així ho han possibilitat. Ara bé, tot això ho tenim en compte quan fem la plantilla. Ens pot agradar més o menys la normativa o el calendari però no és nou ni ha vingut a posterior. Assumim que tenim jugadors de nivell internacional seleccionables. D'una banda és bo que els seus tècnics els vulguin perquè vol dir que estan a un bon nivell. D'altra banda, estic d'acord amb Pacheta. Si volem donar prestigi a la Segona A potser necessitaríem les aturades que hi ha a Primera. No és fàcil».



joc més directe



«El projecte és a curt termini i l'objectiu és clar i complicat. Necessitem resultats a curt termini i no d'aquí a tres mesos. Els canvis han estat propiciats per això. Les ganes de trobar quelcom que doni confiança als jugadors. La base hi és i és tenir el control del partit sempre que ens interessi i ser més agressiu a camp contrari. No es tracta de llançar la pilota amunt. Es pot fer de manera eficaç o no. Per nosaltres serà efectiu alternar. Tenim jugadors capaços de filtrar passades però és difícil perquè els equips estan molt ben organtizats. No és res nou. Des del primer dia que dic que la idea és dominar el màxim de conceptes».



l'elx



«Si els meus homes es pensen que tindran al davant un equip menys agressiu o menys fort que el Dépor o el Racing, ja comencem malament. L'Elx és un equip molt agressiu, en el bon sentit, vertical amb pilota i sense. Conec bé Pacheta i la seva manera d'entrenar. Sé com són els seus equips. Tenen capacitat de pressionar a camp contrari i ser eficients replegant-se. Hem d'estar preparats, com a mínim pel nivell que hem demostrat contra el Deportivo i el Racing. Serà un partit de molta verticalitat i segones jugades. La nostra agressivitat per recollir la pilota en les segones accions pot ser clau».



ocón arraiz



«No m'hi fixo. Els tinc molt de respecte. Ja com a jugador i ara més. M'he adonat de com n'és, de difícil, quan he estat segon entrenador i em tocava a mi fer d'àrbitre en els partidets d'entrenament. S'han de prendre decisions molt de pressa. Des de llavors, que encara els tinc més respecte. Sempre hem pensat en la seva bona voluntat. Al final hi ha equilibri».



la baixa de jozabed



«Estava jugant coincidint amb el bon rendiment de l'equip. El conec bé i sé que el puc utlitzar en diverses posicions. Entén el joc, és intel·ligent, interioritza el que vull que passi i després interactua bé amb els companys. Això fa que sempre ofereix un rendiment mitjà-alt. Tanmateix, i també em va passar al Celta, l'he de collar més prequè sigui més ambiciós en l'aspecte golejador. A Santander ho va fer i en l'acció de l'1-0 va arribar molt bé. Vull que no només arribi sinó que marqui. Té bon xut, arribada... Com també Samu Sáiz i Borja García. Són mitjos que han fet gols i hem de fer que vegin que els necessitem no només per crear ocasions sinó també per marcar».