L'Elx acaba amb la imbatibilitat del Girona a Montilivi (0-2)

L'ara entrenador de l'Espanyol, Pablo Machín, sol explicar que la clau del futbol és la "contundència" a les dues àrees. Una sentència que a Segona Divisió té més sentit que en categories on el talent de les grans estrelles acaba marcant la diferència. I avui l'Elx li ha recordat això al Girona emportant-se els tres punts de Montilivi (0-2) gràcies a un matiner gol d'Iván Sánchez (minut 4) i un cop de cap a la sortida d'un córner, Danilo Ortiz (minut 77) quan més buscava l'empat al Girona. A l'altra àrea, el porter català del Reus, Edgar Badia, ha representat l'altra part de la contundència de la que parlava Machín i el Girona ha vist com la seva fiabilitat a Montilivi s'esfumava. Així és la Segona Divisió.

La injecció de les dues victòries consecutives, sobretot la darrera al mp del Racing, la fiabilitat en els resultats de l'equip a Montilivi, la bona entrada a l'estadi (8.406 espectadors), un parell de novetats a l'onze de les que solen agradar als aficionats (retorns a la titularitat de Maffeo i Gallar), la possibilitat que una victòria permetés enganxar-se a la lluita per la segona posició... Tot plegat semblava dibuixar un marc propici a l'hora de començar el partit que però, s'ha esvaït molt aviat. Massa aviat. En el minut 4, jugada ràpida en la transició de l'Elx i Iván Sánchez que, des de la frontal, enganxa un xut que entra molt ajusta a la base del pal de la porteria de Juan Carlos. Molts aficionats locals encara estaven buscant el seu seient a Montilivi i l'Elx ja s'ha posat per davant en el marcador (0-1). I el cop encara hauria pogut ser molt més fort, exactament el doble de contundent, de no haver estat perquè Yacine Qasmi no ha encertat a marcar el 0-2 només cinc minuts més tard. El davanter marroquí de l'Elx va enviar fora el seu cop de cap després de rematar sol davant de Juan Carlos una bona rematada del veterà Nino en una nova jugada ràpida de l'equip entrenat per Pacheta.

Tocava remar amb el vent en contra. I el Girona ho ha intentat. Segurament posant menys minuts la pilota al camp contrari, on els gironins tenen el seu veritable talent, del que li hauria agradat a Juan Carlos Unzué. Han arribat les primeres oportunitats per empatar. La primera una falta des de la frontal que ha xutat Gallar amb la cama esquerra; i la segona de Gerard Gumbau rematant amb el peu sense deixar caure la pilota després que el migcampista de Campllong culminés entrant des del darrere una bona jugada col·lectiva del Girona. I la resposta a les dues: Edgar Badia. L'exporter del Reus va demostrar els seus bons reflexos posant dues bones mans tant a la falta de Gallar com a la rematada de Gumbau.

El Girona ha estat intentant apoderar-se del control de la pilota i anar creant cada cop més futbol al camp contrari, però, conscient que el perill real estava a l'esquena dels seus defenses on la velocitat de Nino, Pere Milla o del mateix Iván Sánchez li podria clavant una segona ganivetada. Aquesta ja més greu que la primera. Així, fins al descans, el perill dels gironins ha tingut un nom propi: Àlex Gallar. L'extrem barceloní ha provat fins a tres cops de sorprendre Edgar Badia amb unes fuetades a la seva cama esquerra que no han acabat de trobar els tres pals de la porteria visitant.

Després del descans, el Girona hauria d'haver fet un pas endavant. I aquest ha costat d'arribar. I amb el marcador en contra això ha provocat els primers nervis. A l'equip i a la grada. Un parell d'imprecisions al mig del camp, una nova aparició de l'esmunyedís Iván Sánchez, un xut llunyà de Nino i ja s'han sentit els primers xiulets a Montilivi. El partit s'anava posant costa amunt i Unzué ha volgur reaccionar de pressa fent dos canvis: Samu Sáiz i el debutant Brian Oliván han entrat per Marc Gual i Maffeo.

La presència sobre el camp de Samu Sáiz sempre aixeca els ànims de la parròquia de Montilivi. El mitja punta ha provocat una targeta groga només d'entrar i l'altra novetat, Brian Olivan, també ha tingut molta incidència pujant per la banda esquerra. La primera vegada que ha pogut centrar, el barceloní no ha encertat a tocar bé la pilota però, dos minuts més tard, una centrada seva ha generat la millor oportunitat del Girona en tot el partit: un cop de cap de Stuani que s'ha estavellat al pal de la porteria de l'Elx. Quedaven poc més de vint minuts i el Girona necessitava continuar remant per, com a mínim, empatar. Un 1-1 que no ha arribat i, en canvi, a tretze minuts del final ha arribat una patacada que poca gent esperava: el segon gol de l'Elx. En un dels pocs contracops dels alacantins, la pilota ha acabat en córner i, a pilota aturada, el mexicà Danilo Ortiz ha marcat de cap el 0-2. Era el minut 77, però el cop ha estat massa dur perquè ni el Girona ni l'afició de Montilivi, amb molta gent marxant abans d'hora, es veiessin amb cor d'aixecar el partit.

Girona: Juan Carlos, Maffeo (Brian Oliván, m.58), Alcalá, Juanpe, Aday, Gumbau, Granell, Borja García, Àlex Gallar (Jonathan Soriano, m.77), Marc Gual (Samu Sáiz, m.58) i Stauni.

Elx: Edgar Badia, Oscar, Danilo Ortiz, Dani Calvo, Andoni López, Manolo Sánchez, Mfulu, Iván Sánchez (Fidel, m.60), Pere Milla, Qasmi (Medina, m.82) i Nino (Josan, m.90).

Gols: 0-1, m.4, Iván Sánchez; 0-2, m.77, Danilo Ortiz.

Àrbitre: Ocón Arráiz. Grogues: Jonathan Soriano i Samu Saíz (Girona); i Danilo Ortiz i Andoni López (Elx).

Montilivi: 8.406 espectadors.