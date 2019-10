El Girona s'hi posa tard i l'Elx el castiga

Havia de ser el dia de l'enlairament. Un partit que servís al Girona per sumar tres punts «fàcils» i acostar-se encara més als llocs d'ascens directe. Un bon horari, bona temperatura, i un rival que no espantava. A l'hora de la veritat, però, el Girona es va presentar un quart d'hora tard al partit i va veure com quan s'hi posava l'Elx ja guanyava 0-1 i havia perdonat el 0-2. Un gol, el d'Iván Sánchez, que va donar aire a l'Elx i fer anar de remolc els gironins massa minuts. A més a més, a diferència d'altres dies, ahir la pilota no va voler entrar. El travesser, a cop de cap de Stuani, i Èdgar Badia van neutralitzar tots els intents de marcar dels homes de Juan Carlos Unzué. No va ser ni de bon tros el pitjor partit de la temporada del Girona. Ara bé, el partit de l'Elx va ser impecable. Els il·licitans van ensenyar a Montilivi la recepta per guanyar partits de Segona A. Un primer quart d'hora a cor obert amb un ritme i una pressió frenètics els va permetre fer el 0-1 i a partir d'aquí, tots junts, ben col·locats, sòlids en defensa, el porter parant, generant perill al contracop, perdent temps per esgarrapar segons al cronòmetre, i un gol a la sortida d'un córner per sentenciar. El futbol de tota la vida, vaja, i un bon exemple a seguir pel Girona per als propers desplaçaments. Això és molt llarg, evidentment que sí, però com bé diu i sap Unzué, calen victòries per arribar-hi i no es poden anar deixant escapar oportunitats.