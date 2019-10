La realitat de Segona Divisió

«A Segona Divisió, quan aixeques gaire el cap, te'l piquen». Aquesta frase es va sentir molts cops per Montilivi en les nou temporades del Girona a la categoria abans que l'ascens a Primera permetés al club, i a tots els gironins, viure dues temporades on mai s'havien pogut imaginar. Ara el Girona torna a jugar a Segona Divisió i, per si algú se n'havia oblidat, ahir l'Elx li ho va recordar trencant la imbatibilitat a Montilivi d'aquesta temporada de l'equip entrenat per Juan Carlos Unzué en un partit on els alacantins no van demostrar tenir millors futbolistes o jugar un futbol de molta més qualitat, simplement van tenir allò que solia anomenar l'actual entrenador de l'Espanyol, Pablo Machín, com a determinant en la seva manera d'entendre el futbol: contundència a les dues àrees. És a dir, efectivitat a davant, dos gols en quatre oportunitats; i seguretat al darrere, amb un gran Edgar Badia a la porteria.

L'Elx va ensenyar el futbol que sol funcionar a Segona contra un Girona que, crescut per la victòria al camp del Racing i per la seva fins ahir fiabilitat a Montilivi, va trigar a presentar-se al partit. Potser confiats que, com va passar contra el Rayo o Las Palmas, el duel s'acabaria decantant del seu costat, els jugadors del Girona amb prou feines s'hi havien posat quan l'Elx es va avançar en el marcador. Allò de «si aixeques gaire el cap, te'l piquen» que, un cop més, es complia a Segona Divisió, on molts equips, per no dir tots, poden guanyar a qualsevol camp si l'oponent, per molt talent que tingui, no hi posa la mateixa intensitat de sortida. L'Elx va sortir més fort i, com reconeixeria el mateix Unzué acabat el partit, el que va passar en els primers minuts del partit acabaria sent clau.

Amb avantatge en el marcador, l'Elx sí que va seguir el guió de la categoria. A mesura que van avançant els minuts, passa enrere i a jugar amb els nervis, i la pressió, d'un Girona que veu com el temps es va acabant i no troba la manera de superar un rival ben ordenat, seriós al darrere i que encara li pot fer mal en alguna contra. Una història que ahir va tornar a passar, i el Girona, que, després d'haver encadenat les victòries contra Deportivo i Racing ja es veia de ple en la lluita per la segona posició i l'ascens directe, va tornar a comprovar que una temporada a Segona Divisió és molt dura i, sobretot, extremadament llarga.

Els gols d'Iván Sánchez i Danilo Ortiz van acabar amb la ratxa del Girona a Montilivi, on aquesta temporada hi havien caigut Màlaga (1-0), Rayo Vallecano (3-1), Las Palmas (1-0) i Deportivo (3-1), a més de l'empat contra l'Sporting de la primera jornada de Lliga (1-1). El darrer equip que havia guanyat com a visitant a Montilivi va ser el Llevant (1-2), el passat 12 de maig, en un resultat molt més dolorós que el d'ahir perquè va enviar el Girona virtualment a Segona en la penúltima jornada de Primera.