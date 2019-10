Gerard Gumbau és a una targeta groga de ser sancionat

El Girona juga aquest diumenge al camp de l'Oviedo un cop més necessitat d'una nova victòria per esvair els dubtes i sensacions contraposades que va originar la desfeta del dissabte passat amb l'Elx. Al camp dels asturians, que tot just acaben d'escapar del descens imposant-se amb remuntada inclosa a Albacete, els de Juan Carlos Unzué estan obligats a puntuar per no deixar escapar les places capdavanteres, d'una banda, i perquè la continuïtat del tècnic no torni a estar en entredit. A banda del rival, els gironins també hauran de tenir en compte un altre factor. Per primer cop aquesta temporada hi haurà algun jugador amenaçat de sanció. En aquest cas es tracta de Gerard Gumbau.

El migcampista de Campllong ha vist quatre targetes grogues aquest curs. Les ha vist en els partits amb el Las Palmas, Osca, Racing i Elx. Per tant, si diumenge és amonestat haurà de complir una jornada de sanció, per la qual cosa no estarà disponible per enfrontar-se a l'Alcorcón set dies després a Montilivi. Si això passa, Unzué es quedarà sense el company habitual d'Àlex Granell al mig del camp. A més, s'uniria a l'absència d'un altre migcampista. Encara queden alguns dies, però és probable que Jozabed Sánchez encara no estigui disponible. L'andalús es va lesionar a Santander i se li van diagnosticar unes tres setmanes de recuperació, per la qual cosa o no hi serà o arribarà molt just.

Gumbau és, ara mateix, l'únic que acumula quatre targetes. Juanpe ha vist les mateixes, però dues d'aquestes van ser al mateix partit, a Almeria, i va ser expulsat. En tenen tres Granell, Aday, Samu Sáiz i Stuani. En total són 15 els futbolistes de la plantilla que han sigut amonestats.