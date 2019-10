Oliván, l'últim dels 21 futbolistes que Unzué ha fet jugar a la Lliga

«No va ser el debut somiat, però estic content per debutar a Montilivi amb la samarreta del Girona», escrivia Brian Oliván a les xarxes socials aquest passat cap de setmana. El motiu, la seva primera mitja hora com a blanc-i-vermell, en la derrota contra l'Elx a l'estadi. Va ser l'últim a arribar; això sí, ha hagut d'esperar fins al mes d'octubre per estrenar-se, convertint-se així en el 21è futbolista que Juan Carlos Unzué ha utilitzat des de principi de temporada. Va entrar al minut 59, amb 0-1 avall al marcador, rellevant Pablo Maffeo. Durant l'estona que va estar al damunt de la gespa va rendir a un nivell més que acceptable, traient-se de la màniga alguna centrada interessant i perillosa a l'àrea rival. No li serà fàcil tenir continuïtat. Fins ara, Aday i Mojica s'havien anat repartint les estones a la banda esquerra de la defensa. Almenys, Oliván ja s'ha estrenat, cosa que no poden dir encara fins a tres integrants de la primera plantilla.

Dos d'ells són fitxatges d'aquest passat estiu. Al porter Asier Riesgo encara no se l'ha vist en acció. Principalment perquè el seu company sota pals i competidor per un lloc a l'onze, Juan Carlos, ho ha jugat tot. És l'únic dels 21 que ha disputat els 990 minuts que acumula la Lliga. Tampoc ha participat el central Santi Bueno, fitxat després de quedar lliure del Barça fent-li un contracte per a les properes cinc temporades. El tercer és Sebas Coris. El tossenc ve d'un any agredolç al Nàstic, on va jugar cedit, passant-se bona part del curs lesionat. Ara ja està recuperat, però de moment no ha jugat, ni tampoc ha entrat a cap convocatòria.

Els 21 jugadors restants de la plantilla sí que han aparegut, amb més o menys constància. A banda de Juan Carlos, l'altre futbolista que ha disputat els 11 partits és Àlex Granell, encara que no ho ha fet al complet. Juanpe, Alcalá, Marc Gual i Aday n'han jugat 10. Sorprèn aquest últim cas. El vallesà, amb 854 minuts, només se n'ha perdut 136 tot i que la temporada passada va patir una greu lesió que fins i tot va fer que es plantegés la possibilitat d'abadonar la pràctica del futbol. Amb 9 partits hi ha Borja García i Àlex Gallar.

Un dels casos que sorprèn més és el de Samu Sáiz. Considerat per a molts com un dels fitxatges estrella d'aquest estiu, el madrileny ha participat ben poc. És el sisè futbolista de la plantilla amb menys minuts, comptant els que han participat. En duu 301 al llarg de 8 partits. Només ha sigut titular dos cops i en tots dos el Girona, a part de perdre, no ha sigut capaç de marcar: 2-0 al camp del Cadis i 1-0 a Osca. Tampoc és dels més utilitzats un pal de paller com ho és Cristhian Stuani. L'uruguaià ha aparegut en 8 dels 11 partits d'aquesta lliga. Els dos primers se'ls va perdre per culpa d'unes molèsties musculars, mentre que tampoc no va poder jugar al camp de l'Almeria, degut a una sanció que arrossegava de la jornada anterior, ja que va ser expulsat al Ramón de Carranza. En el seu cas, per tant, sempre que ha estat disponible ha sigut titular.

Els tres fitxatges amb més participació són el porter Juan Carlos (990 minuts), el davanter Marc Gual (750) i el migcampista Gerard Gumbau (728). L'altra cara de la moneda pel que fa els nouvinguts la protagonitzen l'inèdit Asier Riesgo, el mateix Brian Oliván (31 minuts), Jonatan Soriano (57) i Jordi Calavera (78). El cas d'Ignasi Miquel mereix una menció a part. Va començar sent titular i en els dos primers partits de lliga va acumular 173 minuts. Es va lesionar i des de llavors que no ha tornat a aparèixer. El seu retorn, si no hi ha cap complicació, està previst per a principis del mes de novembre.



Les xifres de la lliga

És el Girona un dels 22 equips de tota la Segona Divisió A que menys futbolistes ha utilitzat fins ara. Només hi ha tres conjunts de la categoria que presenten una xifra menor. És el cas del Saragossa i el Tenerife, tots dos amb 20 cadascun. I l'Elx, que n'ha fet servir 19. Com els gironins, amb 21, hi trobem el Fuenlabrada, Albacete, Numància i Extremadura. Per sobre hi ha fins a 14 equips. N'hn fet jugar 22 l'Osca, l'Alcorcón, el Ponferradina, l'Sporting i també el Racing. De la seva banda, conjunts com el Cadis, Almeria, Lugo, Rayo Vallecano i Mirandés han aprofitat aquestes primeres onze jornades del campionat per donar l'oportunitat a 23 futbolistes cadascun. Un esglaó per sobre hi ha el proper rival del Girona, l'Oviedo (24). Són 25 els que han jugat amb Màlaga i Deportivo mentre que el rànquing l'encapçala el Las Palmas amb un total de 27.