El Girona visitarà el Ponferradina el diumenge 17 de novembre (12.00)

LaLliga ha programat el Ponferradina-Girona de la setzena jornada de lliga de Segona A pel diumenge 17 de novembre a les 12h del migdia. La patronal ha fet públic avui els horaris de la jornada 16 i, novament, l'equip de Juan Carlos Unzué, ha quedat ubicat a l'hora del vermut. El Girona jugarà tres dels propers cinc partits en horari de diumenge a les 12 (Alcorcón a casa i les visites a l'Extremadura i el Ponferradina).

Aquell cap de setmana no hi ha jornada a Primera divisió. Els partits de Segona han quedat programats entre el dissabte 16 i el diumenge 17 i fins i tot hi haurà un duel a les 14h, cosa gens habitual a la categoria de plata però sí a la màxima (Alcorcón-Màlaga). En la següent jornada el Girona haurà de rebre el Fuenlabrada a l'estadi.