L'exdavanter del Girona B Samu Obeng és un dels perills de l'Oviedo

L'amenaça del gol de l'ex sobrevolarà diumenge el Nuevo Tartiere per partida doble. D'una banda, el killer de l'Oviedo, Alfredo Ortuño, tornarà a l'onze després de descansar contra l'Albacete. Set gols fins ara l'avalen i també una llarga trajectòria en què ha demostrat, també a Girona (9 en 20 partits), el seu gran olfacte golejador. Al costat d'Ortuño hi serà un altre golejador contrastat com Joselu Moreno (pitxitxi del curs 16-17 amb el Granada), mentre que a la banqueta hi esperarà el seu torn Samuel Obeng. Segurament ben pocs aficionats del Girona coneixen o recorden aquest davanter ghanès de 22 anys que enguany alterna el primer equip de l'Oviedo amb el filial de Segona B. El cas és que Obeng és un davanter centre ghanès que va jugar al Girona B -aleshores tercer filial blanc-i-vermell- la temporada 2016-17, en què va marcar 10 gols a Primera Catalana.

Obeng ha arribat aquest estiu a Oviedo després de despuntar el curs passat, ja a Segona B, amb el Calahorra (29 partits i 7 gols). Amb el filial suma 3 gols en 4 partits a Segona B, mentre que amb el primer equip es va estrenar amb un gol el dia del seu debut a Riazor (3-2). Una expulsió contra l'Elx li ha restat protagonisme mentre continua esperant a l'ombra d'Ortuño i Joselu. Tot i això, el tècnic Rozada, que el coneix bé, hi confia.

Nascut a Sant Bartomeu del Grau, format al Gurb i al Manlleu i amb un breu pas pel juvenil del Getafe, Obeng va estar només un any al Girona B, però va tenir temps de convèncer sobradament l'entrenador Javi García. «No el coneixia i en el primer entrenament vaig dir-li a l'Albert Síria que l'havia de fitxar», recorda Javi García. El tècnic d'aquell filial revela que «era el primer any d'amateur» d'Obeng i que per això «tàcticament li costava una mica». Tot i això, «va millorar moltíssim». «És un portent físic. Sempre té ganes de millorar. Fins i tot algunes tardes que no hi havia entrenament em trucava per treballar la finalització i fèiem exercicis específics», detalla el tècnic.

Al final d'aquella temporada, tanmateix, Obeng no va ser tingut en compte per formar part del Peralada, primer filial i a qui el Girona havia comprat una plaça a 2a B. El Girona va cedir-lo al Granollers (2017-18) a Tercera, amb qui va marcar 10 gols en 30 partits. A partir d'aquí la progressió ha anat in crescendo. Desvinculat del Girona, va fitxar l'estiu passat pel Calahorra i aquest estiu ha aterrat a Oviedo.