Juan Carlos Unzué: "L'actitud que vau veure contra l'Elx és el mínim que ens hem marcat"

Juan Carlos Unzué s'ha mostrat optimista per la visita del Girona a Oviedo d'aquest diumenge. "Contra l'Elx vam estar al nivell dels partits que havíem guanyat, i hem posat l'èmfasi en els errors que vam cometre, perquè no es repeteixin en els pròxims partits. L'actitud que vau veure és el mínim que ens hem marcat i d'aquí no podem baixar".

El tècnic navarrès no ha convocat a Aday Benítez, per molèsties, i continua amb les baixes d'Ignasi Miquel i Jozabed. "L'Oviedo està en un període de creixement, però dependrà del partit que fem nosaltres. Encara han de demostrar que allò que fan lluny de casa, ho fan a casa, i hem d'intentar que això jugui a favor nostre", ha finalitzat.