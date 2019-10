Una única alegria i quatre derrotes, el pobre balanç del Girona a Oviedo

Després de la inoportuna i inesperada relliscada de diumenge passat contra l'Elx (0-2), el Girona té demà al camp de l'Oviedo el repte de recuperar les bones sensacions dels partits contra el Deportivo (3-1) i el Racing (0-3). El bagatge, fins al duel a Santander, estava molt deficient amb quatre derrotes en quatre partits, però al Sardinero, els de Juan Carlos Unzué van imposar la seva llei amb un cop d'autoritat necessari. L'objectiu és ara recuperar les prestacions ofertes i posar-les en pràctica al Nuevo Carlos Tartiere en un nou examen per als gironins a domicili.

Oviedo no ha estat tradicionalmente una plaça fàcil per al Girona. De fet, de les cinc visites que hi ha fet el conjunt gironí durant la seva història en quatre ha acabat amb la cua entre cames i només un cop ha somrigut plenament. No fa tant d'aquesta única alegria. Va ser la temporada 2015-16 a principis de curs (5a jornada) en un partit en què els homes de Pablo Machín van saber cagirar el gol inicial de Borja Valle gràcies a les dianes de Granell, de penal, i de Jaime Mata, a la segona part (1-2). I això, que van jugar en inferioritat numèrica el darrer quart d'hora per l'expulsió de Rubén Alcaraz que va veure dues targetes grogues en dos mintus. L'altra visita al Nuevo Tartiere és de la temporada de l'ascens (16-17). El resultat va ser negatiu per a un Girona que va aguantar la primera part però dos gols en sis minuts només començar la represa de Toché van deixar els punts a casa (2-0). Aquella derrota era la segona d'una sèrie de tres que començava a posar la por al cos als gironins en la lluita per l'ascens.

Força més enrere en el temps queden les altres tres visites. Totes a Segona A al vell Tartiere amb un balanç d'allò més negatiu: tres derrotes. La primera va ser la temporada 1950-51 i el resultat va ser 4-1. Sis anys després (56-57) la derrota va ser per 4-2 mentre que el curs següent (57-58) el resultat tampoc va variar gaire: 3-0 amb un trio de gols del local Artabe i l'exjugador gironí Xirau a l'onze.