Unzué: «Hem de fixar-nos en el nostre propi creixement»

«Estem bé, després d'analitzar el partit contra l'Elx i transmetre-ho als jugadors tinc la sensació que no vam perdre per falta d'actitud. Vam perdre perquè l'Elx va ser més efectiu, però vam saber lluitar bé el partit i generar ocasions de perill. No ens vam rendir, vam estar al nivell dels partits que havíem guanyat, i hem posat l'èmfasi en els errors que vam cometre, perquè no es repeteixin. L'actitud que vau veure és el mínim que ens hem marcat i d'aquí no podem baixar», assegurava Juan Carlos Unzué en la prèvia del complicat partit que el Girona té aquesta tarda contra l'Oviedo. El navarrès reconeixia que el vestidor ja ha superat la primera fase. «Pel que fa a actitud, i idea de joc, ja hem acabat el procés d'adaptació. Vam introduir canvis contra el Deportivo, intentant jugar més a camp rival tot i saber que no sempre ho podrem fer. Hem de ser solidaris. Sempre dic que el futbol evoluciona contínuament i si els resultats ens acompanyen, creixerem en molts conceptes del joc», afegia.



Preguntat pel ritme de puntuació que està imprimint el Cadis en el lideratge, el tècnic del Girona creu que està molt lluny de ser definitiu. «No puc fer res sobre els rivals, l'únic que puc dir és que els seus números són excepcionals. Segurament tindran un moment de baixada, però ara s'ho poden permetre. El més important, però, som nosaltres. Fixar-nos en el nostre propi creixement i seguir en la lluita pel segon lloc i si acabem aspirant a la primera posició, millor que millor», raonava Unzué, que va parlar dels efectes negatius que també pot tenir un avantatge com aquest a llarg termini. «No només queda una plaça per l'ascens, el Cadis no pot sentir que ja és de Primera. Per experiència, si segueixen així, en algun moment sentiran que només ho poden perdre i això normalment sol afegir tensió i que els resultats no siguin tan bons malgrat gaudir d'una posició idíl·lica».

Com ha fet al llarg de la seva trajectòria a Montilivi, Juan Carlos Unzué va recórrer a tot el que aporten les dinàmiques per definir el rival que es trobaran al davant. «L'Oviedo està en un moment de creixement, i això és producte dels bons resultats. Tractarem de mantenir els dubtes que ensenyen quan juguen a casa, on encara no han guanyat. Haurem de ser un equip agressiu i no deixar-los pensar». Més que el contrari, l'ocupa el seu propi equip. «Si em doneu a escollir, m'estimo més que els rivals no tinguin la millor autoestima; això és cert. Però vull pensar que tot dependrà del partit que fem nosaltres». Aturar Ortuño serà una de les prioritats, però no l'única: «Esperem jugar lluny de la nostra porteria, i lligar la gent de fora. El que necessita Ortuño és que li arribin pilotes a l'àrea i això passa gràcies als seus companys; així que haurem d'estar molt pendents de tot».



Els esdeveniments que s'estan vivint aquests dies a Catalunya també van ser producte de la reflexió del tècnic blanc-i-vermell. «Fa molts anys que visc a Catalunya, i mai he tingut cap problema. És la primera vegada que estic preocupat perquè no m'agrada el que veig. M'agradaria que els polítics parlessin. Tinc la sensació que si continuem enfrontant-nos, generarem odi. I l'odi crea perill».