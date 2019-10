Amarg aniversari per a Àlex Granell i xiulada monumental per a Diamanka

No en guardarà un record gaire bonic Àlex Granell del dia que va fer 200 partits oficials amb el Girona. La visita a Oviedo es presentava especial per al capità gironí. Complir 200 partits amb l'equip de la teva terra no passa cada dia i de ben segur que Granell confiava que el partit tingués un desenllaç diferent. Tanmateix, dues faltes en dos minuts van aixafar-li la guitarra i esguerrar-li una efemèride històrica. Bikandi Garrido, molt rigorós, va decidir no perdonar-li la segona groga només dos minuts d'haver vist la primera. No hi va haver manera de fer entrar l'àrbitre en raó i Granell va haver d'abandonar el Tartiere d'allò més dolgut, no tant per l'aniversari sinó per deixar l'equip amb deu tants minuts.

D'altra banda, qui també va tenir un partit distret va ser Diamanka. El senegalès va ser xiulat i escridassat fortament pel públic, que no li perdona que a l'estiu deixés plantat l'Oviedo per acceptar una oferta superior del Girona.